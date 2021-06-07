Образите на велики българи „оживяха” на тържество в гимназията по икономика в Перник

Училищното радио „Престиж” към Професионална гимназия по икономика в Перник отбеляза нетрадиционно в петък 2 юни – Деня на Ботев и загиналите за свободата на родината. Членовете на училищното радио пресъздадоха епични моменти от подвига на Ботевата чета, както и събитията около работата на Гюргевския революционен комитет и избухването на Априлското въстание в Панагюрище. Инициативата за нетрадиционното честване е на директора на училището Румяна Иванова, а учителката Симона Кирилова е автор на впечатляващия декор на възрожденската атмосфера. Песните, които вече повече от столетие вдъхновяват и възторгват поколения българи, изпълни талантливата осмокласничка Меган Кръстева. На сцената в училището пред преподаватели и ученици оживяват образите на Георги Бенковски (Калоян Цамбов), Георги Икономов (Стилян Йорданов), Панайот Волов (Мартин Венев), Захари Стоянов (Дейвид Йорданов), Баба Тонка Обретенова (Белослава Евгениева), Иларион Драгостинов (Мартин Величков), Стефан Стамболов (Ромео Велинов), Райна Княгиня (Михаела Стоянова), Поп Груйо (Николай Попов), Павел Бобеков (Васил Василев), Иван Боримечката (Борис Василев), Христо Ботев (Теодор Петров), Никола Войновски (Яни Крумов), Никола Симов- Куруто (Кристиан Симеонов) и др.

Публиката възнагради с аплодисменти ентусиазма на участниците в историческата възстановка, тяхното вдъхновение при пресъздаване образите на героите.









КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

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