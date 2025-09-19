Образователен прецедент в Пиринско! Заради завишен брой отсъствия по неуважителни причини се разформирова паралелка в 11 клас на ПГИТ – Петрич

Началникът на РУО Ив. Златанов: Няма как учителят да си свърши работата, ако учениците отсъстват

Заради завишен брой отсъствия по неуважителни причини, се разформирова паралека в 11 клас на Професионалната гимназия по икономика и туризъм /ПГИТ/ в Петрич. Новината потвърди и коментира за „Струма“ началникът на Регионалното управление на образованието Ивайло Златанов, с чиято заповед се финализира самата процедура.

Както е известно, практиката е да се закриват паралелки по държавния план прием след 7 клас, когато за дадена специалност няма или са подадени едва няколко заявления. Случаят с разформирмироване на паралелка в началото на втори гимназиален етап /11 клас/ е първият в областта, като началникът на РУО потвърди, че това е прецедент.

Става въпрос за паралелката по специалност „Кетъринг“, професия „Ресторантьор“, а предисторията е следната: Още при формирането, осмокласниците са по-малко. Тогава е направен компромис, не се пристъпва към редуциране, като уверенията са били, че свободните места ще се попълнят и дори ще стигнат до максималните 26 ученици в клас. Това обаче не се случва, дори напротив, вместо да се увеличават, учениците намаляват, което е констатирано при проверки на РУО.

„В един момент учениците бяха 6. При последващи проверки се увеличиха на 9, после станаха 11. За мен това категорично са ученици, който системно не са присъствали и появата им в резултат на проверки не дава индикация, че те придобиват знанията и ще са готови за пазара на труда след завършване на средно образование. Паралелката не може да съществувата в този си вид. Освен това, съгласно действащите нормативни документи, когато паралелката е под 18 души тя се разформирова, като учениците се насочват към паралелки във випуска в съответното училище или към други в училище в населеното място. В случая в съседната паралелка на ПГИТ имаме отново занижен брой ученици. Там се обучават 18 ученици. Така че се извърши пренасочване и се сформира една паралелка с общ брой ученици 28“, коментира Ивайло Златанов, който праща на директорката на ПГИТ София Рускова писмо, относно присъствието на ученици в учебните часове и предприемане на действия във връзка с Наредбата за финансирането на институциите в системата и училищното образование. В писмото се казва, че въз основа на извършени ежедневни проверки за присъствието на ученици и завишен брой отсъствия по неуважителни причини, включително справка за посещаемостта в маломерната паралека от 10 /11 ученици/ е необходимо да се приложи чл. 65, ал. 5 от Наредбата за финансирането. Регламентът на цитирания член се прилага в случаите когато паралелката е утвърдена с по- голям брой ученици и впоследствие те са намалели поради различни причини. В ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“ е свикан педагогическият съвет. Директорката запознава присъстващите с писмото на началника на РУО и подлага на гласуване сливането в началото на втори гимназиален етап на специалностите „Кетъринг“ и „Организация на туризма и свободното време“ с формирането на една паралелка с две специалности за учебната 2025/26 г.

Ивайло Златанов София Рускова

С 25 гласа „за“, 2 „ против“ и нула „въздържали се“ предложението е прието. Така вървящите по 4 на випуск, или общо 20 за училището, паралелки, се редуцират на 19.

Попитан от репортер на „Струма“ дали предстоят повсеместни проверки за отсъстващите ученици, могат ли да се очакват подобни сливания и в други училища, началникът на РУО коментира: „Проверките за отсъстващите ученици не може и не трябва да се извършват кампанийно. Моята идея е всяка една заповед за текуща, тематична или проверка по жалба да е съпътствана и с проверка присъствието на ученици. Директорите трябва да знаят, че присъстващият експерт на територията на съответното училище има анагажимент да извърши контрол по отношение присъствие, отсъствие на ученици, отразяването на отсъствията в електронния дневник. Третият акцент на проверката е готовността на учениците за работа в час и клас. Тази готовност е прецизирана само и единствено от гледна точка на това дали учениците носят учебниците, тетрадки, пособия за провеждане на ефективен учебен процес. Тоест не се задълбочаваме в детайли, касаеща съдържателната част”, каза началникът на РУО и подчерта, че във всеки един ден и час директорите и учителите са ангажирани с това учениците да бъдат мотивирани да са на училище и в същото време да бъдат подготвени за учебния процес.

„Няма как учителят да си свърши работа, тоест да проведе учебните занимания, да формира знания, умения, комптетентности у учениците, ако те отсъстват. В тази връзка нашето категорично искане е редовно присъствие и готовност за провеждане на ефективен учебен процес“, изтъкна началникът на РУО и предупреди, че проверките са свързани с последващ контрол, чиято основна дейност е именно присъствието и отсъствието на учениците.

„Задължаваме директора на училището ежедневно да извършва контрол и в края на седмицата да уведомява РУО за тази си дейност и констатираните резултати“, посочи Ив. Златанов

В хода на разговора шефът на Регионалното управление на образованието направи паралел между разформированата паралелка и държавния план-прием. Акцентира, че приемът и броят на паралелките трябва да бъде съобразен с много фактори, а един от най-съществените е броят на учениците. Именно заради намаляващия брой на учениците няма как да се формират паралелки, съответстващи чувствително на повече ученици, който не са на лице, а също така и на желанията на родители, учители, директори…

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА





