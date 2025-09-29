Топ теми

Образуваха бързи производства срещу двама побойници в Перник и Брезник

Дата:
от: Крими
Коментирай
( 342 )

Случаи на домашно насилие разследват в Перник и Брезник.  В неделя във Второ РУ бил подаден сигнал от 20-годишна жена, за упражнено домашно насилие спрямо нея от 25-годишният й съпруг. По нейни данни е удряна в областта на главата, с което й е причинена лека телесна повреда. Пристигналите на място полицаи не открили мъжа, който е обявен за издирване. Жената е освидетелствана и са й снети писмени сведения. 

На 26 септември в РУ – Брезник се оплакала 76-годишна местна жителка, че е бита от 57-годишният й син. Служители от РУ – Брезник задържали мъжа, на когото е наложена 24-часова полицейска мярка. Жената е освидетелствана и й е снето писмено сведение.

По двата случая са образувани бързи производства и работата продължава под надзора на прокуратурата.  

    КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА



Tags:

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *