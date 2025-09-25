Образуваха дисциплинарно производство срещу българския европрокурор

Колегията на Европейската прокуратура реши да образува дисциплинарно производство срещу българския европрокурор Теодора Георгиева, съобщиха от Люксембург, предава Нова.

Проверката срещу Георгиева започна преди 6 месеца. До мярката се стигна заради извършени от нея евентуални нарушения в рамките на текущо разследване. Сега проверката преминава в дисциплинарно производство.

Българският европейски прокурор ще остава отстранен от длъжност до приключването на производството.

Независимостта без съмнение е съществено изискване за първоначалното назначаване на европейски прокурори и за способността им да изпълняват задълженията си по време на мандата си, казват в съобщението си от офиса на Лаура Кьовеши.





