ОБРАТ! ВКС върна делото срещу санданчанката Кристина Дунчева за убийството на двете й деца за ново разглеждане в САС

Върховните магистрати не са съгласни с присъдата от 12 г. затвор

Върховният касационен съд върна за ново разглеждане делото срещу Кристина Дунчева за убийството на двете й деца в Сандански. ВКС отмени решението на Софийски апелативен съд от 30 юли 2025 г. и върна делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението е окончателно. Съдебното производство е образувано по жалби на подсъдимата и на частния обвинител и граждански ищец Георги Трайков. Първоначално Окръжен съд – Благоевград призна Кристина Дунчева за виновна за убийството, извършено с особена жестокост и по особено мъчителен начин, и й наложи наказание „доживотен затвор без замяна“. С решение на САС подсъдимата беше оправдана по квалифициращия признак „особено мъчителен начин“, а наложеното наказание беше намалено на 12 години затвор. Намален беше и размерът на обезщетенията – по 250 000 лева за всяко от децата.

В мотивите си ВКС приема, че е неоснователен доводът на защитата за неправилно осъждане по квалифициращия признак „особена жестокост“. Данните по делото сочат, че на всяко от децата са нанесени над 30 удара с нож, предимно в областта на жизненоважни органи, като част от тях са били с изключително голяма сила и са причинили разнородни и несъвместими с живота увреждания. ВКС отхвърля и тезата, че наказанието, определено от въззивния съд, е неправилно поради прекомерна строгост. Съдът подчертава, че психичното състояние на подсъдимата, чистото й съдебно минало и положителните й характеристични данни са били отчетени, но наред с тях съществуват и изключително тежки отегчаващи обстоятелства. Сред тях са високата обществена опасност на деянието, смъртта на две малолетни деца от едно семейство, наличието на 5 квалифициращи признака, множеството удари с нож и извършването на престъплението в домашна среда.

Касационният състав не приема доводите на частния обвинител за съществени процесуални нарушения, нито твърденията за неправилно приложение на материалния закон във връзка с оправдаването на подсъдимата по признака „особено мъчителен начин“. Според ВКС доказателствата не установяват по категоричен начин, че децата са преживявали продължителни и изключителни физически и психически страдания преди настъпването на смъртта. Заключението на вещото лице сочи, че и двете жертви са загубили съзнание в изключително кратък интервал – от секунди до около минута след началото на нападението. В същото време върховните съдии приемат за основателен довода явна несправедливост на наложеното от САС наказание. Апелативният съд не е отчел в пълна степен безпомощността на жертвите, липсата на каквато и да е възможност за защита или бягство, както и факта, че децата, макар и за кратко, са възприемали не само нападението срещу себе си, но и убийството на своя брат или сестра. Според ВКС наличието на смекчаващи или дори изключителни смекчаващи обстоятелства не е достатъчно, за да се наложи наказание под законовия минимум, ако този минимум не е несъразмерно тежък спрямо конкретното деяние. В случая не може да се приеме, че минималното наказание от 15 години „лишаване от свобода“ е изключително тежко.

„Налагането на наказание под този минимум води до изкривяване на принципа на справедливостта и до несъразмерност между тежестта на престъплението и наказателната репресия“, посочват върховните съдии.

Припомняме, че на 3 юни 2024 г. Окръжният съд в Благоевград постанови доживотен затвор без право на замяна. Поради наличието на множество факти, касаещи личния живот на подсъдимата, нейния съпруг и близки на жертвите, делото се гледа при закрити врата. Така протече делото и в Апелативния съд, по което докладчик бе съдия Петър Гунчев. Първото заседание в САС се проведе на 17 февруари 2025 г. и тогава съдебният състав назначи нова комплексна съдебно-психиатрична и психологична експертиза на санданчанката Кристина Дунчева. След няколко заседания съдът излезе с решение на 30 юли. По разпореждане на съдията-докладчик, базирано на законови разпоредби, мотивите на решението по делото няма да бъдат публикувани.

Както „Струма“ писа, 34-годишната санданчанка бе осъдена на доживотен затвор за жестокото убийство на двете си деца от петчленен състав на Окръжен съд – Благоевград с председател Атанас Маскръчки. Кристина Дунчева бе призната за виновна за това, че на 19 ноември 2020 г. в дома си в Сандански е убила по особено жесток и мъчителен начин 3-годишната си дъщеря Ивон и 5-годишния си син Васил. Съдът й наложи най-тежкото наказание – доживотен затвор без право на замяна при специален режим. Младата жена бе осъдена да изплати обезщетение от 700 000 лв. на бащата на децата Георги Трайков, с когото живеели на семейни начала.

Между тях имало чести конфликти. Няколко месеца преди престъплението Кристина се прибрала с децата при своите родители. После обаче се върнала обратно при мъжа си. Подала иск до съда за защита от домашно насилие. Георги пък внесъл иск за родителски права, защото смятал, че Кристина не може да се грижи за децата им, и делото било насрочено за 20 ноември 2020 г. На 19 ноември двамата се скарали, но той излязъл, а тя останала сама с децата. Около 17,30 ч. Кристина извадила от шкаф в кухнята 3 домакински ножа. Взела един, насочила се към Ивон и Васил и им нанесла множество силни удари. Първо нанесла удар в шията на 5-годишния си син, а след това на 3-годишната си дъщеря, след което продължила да ги наранява и накрая седнала до убитите си деца. По-късно Георги опитал да се прибере, но установил, че вратата е заключена. Извикал бащата на Кристина, сестра си и пред тях я разбил с крак. Видели потресаващата гледка – децата бездиханни, целите в кръв, а до тях седяла майка им.

Съдебномедицински експертизи доказаха, че всяко от децата имало над 30 прободно-порезни рани, предимно по шията и гърдите.

Според вещите лица, изготвили на първа инстанция комплексната съдебно-психиатрична и психологична експертиза, Кристина Дунчева не е била в състояние на физиологичен афект по време на престъплението. При нея не се установява психично заболяване или друго заболяване освен личностно разстройство – емоционално нестабилна личност. То не е психична болест и не може да бъде приравнено към продължително разстройство на съзнанието по смисъла на Наказателния кодекс.

Дунчева има изградена и съхранена психична годност, като може да участва пълноценно във фазите на наказателния процес и да носи наказателна отговорност, прецениха лекарите. Тя бе настанена в затворническата психиатрична болница в Ловеч, където бяха извършени експертизите. В рамките на самия процес бяха извършени допълнителни комплексни съдебно-психиатрични и психологични експертизи, които потвърдиха първоначалните, че младата жена не е невменяема.

Според адвокатите на Кристина Дунчева Окръжен съд – Благоевград не е взел под внимание събрани доказателства и експертни заключения по делото, които доказват, че тя има сериозни дефицити в личността и не е осъзнавала какво върши.

„Изненадани сме, защото по делото има множество доказателства и множество факти, събрани от защитата в хода на защитата, които следваше да обусловят някакъв друг вид наказание или да доведат до отпадане на наказателната отговорност“, счита адвокат Павлин Куюмджиев. На Кристина са направени три психиатрични експертизи – една в Благоевград, непосредствено след убийството на децата, втора в затвора в Ловeч и трета – от 7-членен експертен състав в София. Две експертизи посочват, че жената има психично разстройство и не е осъзнавала какво върши.

„Според седморната експертиза става въпрос за взривна реакция на кумулирания афект. При нея има натрупана емоционална нестабилност, има дисоциативно разстройство“, допълни адвокат Павлин Куюмджиев.

В нашето наказателно право има физиологичен афект, но не и кумулиран, въпреки че проявите са идентични. Психолозите и психиатрите в експертизите твърдят, че Кристина има остри дефицити, но това науката не третира като болестно състояние.

Личността била на границата между нормалното и психичното заболяване и тази граница било възможно да се прескача. Двамата защитници недоумяват как може здрава жена да преодолее майчиния инстинкт, който е най-силният заедно с този за самосъхранението. Обясняват си го с нейното моментно състояние на взривна реакция на кумулирания афект.

„Това, което трябва да се направи, е да се прецени дали съдим едно болно и обременено лице, или съдим един здрав човек. Това, че деянието е ужасно, няма никакъв спор, затова ние не коментираме авторството му. Коментираме единствено това дали тя е била екстремно улеснена, както посочват експертите, дали е имала други обстоятелства, които са я улеснили да извърши това деяние, и условията, в които то е било извършено“, поясни адвокат Павлин Куюмджиев след доживотната присъда на първа инстанция.

Днес адвокатът научи за съдебното решение от репортер на „Струма“ и остана много изненадан. След доживотната присъда на Окръжен съд Кристина Дунчева бе преместена от Сливенския затвор за лечение в затворническата болница в Ловеч.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА