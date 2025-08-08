Обследват с томограф и резистограф 120-годишните чинари в Кюстендил

Чинарите, намиращи се в градинката на „Чифте баня“ и в зелената площ при Обреден дом – Кюстендил, са на възраст около 115-120 години, част от вековното наследство на града и основа на зелената му система. За тяхното поддържане, опазване и съхраняването им като изключително природно богатство община Кюстендил в качеството си на собственик на имотите, в които се намират дърветата, предприе необходимите действия за обявяването им като вековни дървета по реда на Закона за биологичното разнообразие.

През 2020 г. беше направена експертна фитосанитарна оценка и извършена санитарна резитба от високо квалифициран екип от арбористи. Дърветата са определени с виталност „Втора“ и фаза на развитие „Зрялост“. Предвид констатациите от обследването, с оглед местоположението, възрастта и най-вече осигуряване на безопасността на гражданите е дадена препоръка за извършване на редовен визуален мониторинг на годишна база.

Във връзка с изпълняване препоръките на експертите, с оглед осигуряване на безопасна среда за жителите и гостите на града и обезпечаване на добро фитосанитарно състояние на дърветата, от 11.08.2025 г. до 14.08. 2025 г. ще се извърши визуален мониторинг и обследване с томограф и резистограф на 8- те броя чинари, намиращи се в градинката при „Чифте баня“ и в зелената площ при Обредния дом.

