Обстановката в община Сандански остава усложнена заради проливните валежи

В област Благоевград продължава да е в сила бедственото положение в общините Петрич, Сандански, Струмяни и Симитли.

Според данните на НИМХ нивата на реките Струма и Места са малко над средните, но все още далеч от критичните стойности.

По-голям риск представляват малките притоци, които се вливат в тях.

Моделите на НИМХ показват тенденция към намаляване на интензивността на валежите, с очаквано краткотрайно засилване утре сутрин.

В община Сандански основните пътища и артерии са проходими, водоснабдяването е нормално, с изключение на отделни населени места, където има затруднения заради възникнали аварии. Качеството на питейната вода остава добро. При промяна на показателите на питейната вода, гражданите ще бъдат своевременно информирани.

Министерство на земеделието и храните и „Напоителни системи“ ЕАД информират, че язовирите, които се стопанисват от тях разполагат с допълните водни обеми за поемане на водни маси и се спазват определените им контролни обеми. От страна на дружеството са предприети всички възможни действия, с цел превенция на наводнения, като е осигурено и денонощно наблюдение на обектите.

От дружеството информират, че не е имало и не се предвижда контролирано изпускане на водоеми на засегнатите от бедственото положение общини, поради факта, че те са празни.

Контролирано се изпуска единствено яз. „Бели брег“, като водата от него се стича по дере, което не преминава през урбанизирани територии и постъпва директно в р. Струма.

Община Сандански призовава гражданите да ограничат пътуванията, особено по направления, преминаващи през рискови участъци. Всички институции на територията на общината остават в повишена готовност, а дежурните екипи продължават да следят критичните точки и да патрулират през нощта.