Обстановката около Петрич се усложнява, дъждът не спира

Интензивни валежи в община Петрич през изминалите часове!
Обстановката се усложнява с продължаващия дъжд, каквато беше и прогнозата на синоптиците за Югозападна България, съобщават от общината.
Отчетените данни от четирите метеорологични станции в общината са:
гр. Петрич – 75 mm
с. Ключ – 40 mm
с. Рупите – 32 mm
х. „Конгур“ – 86 mm
Количеството е паднало само в рамките на около 5 часа.
Очакват се още около 15 mm. Прогнозата е валежите да продължат до около 17 часа.
Дежурни екипи на община Петрич обхождат критичните места, познати в подобни ситуации като проблемни. Действията се координират с всички други учреждения, които в аварийни случаи подкрепят работата на общината.
Данните са от станциите на Иван Янев, допълват от общината.
https://www.facebook.com/reel/2393373221179359?locale=bg_BG
https://www.facebook.com/reel/1945736846051871?locale=bg_BG