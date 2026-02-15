Обстановката около Петрич се усложнява, дъждът не спира

Интензивни валежи в община Петрич през изминалите часове!

Обстановката се усложнява с продължаващия дъжд, каквато беше и прогнозата на синоптиците за Югозападна България, съобщават от общината.

Отчетените данни от четирите метеорологични станции в общината са:

гр. Петрич – 75 mm

с. Ключ – 40 mm

с. Рупите – 32 mm

х. „Конгур“ – 86 mm

Количеството е паднало само в рамките на около 5 часа.

Очакват се още около 15 mm. Прогнозата е валежите да продължат до около 17 часа.

Дежурни екипи на община Петрич обхождат критичните места, познати в подобни ситуации като проблемни. Действията се координират с всички други учреждения, които в аварийни случаи подкрепят работата на общината.

Данните са от станциите на Иван Янев, допълват от общината.

https://www.facebook.com/reel/2393373221179359?locale=bg_BG