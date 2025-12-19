ОбС утвърди ново зониране за данък имоти, съветникът Д. Урдев протестира: Отнемаме правото на гражданите да обжалват решението от 2024 г.

Прие се нова наредба за опазване на зелената система, задължение за носене на талона при каране на електрически тротинетки, възможност за сключване на брак без ритуал, годишна поддръжка на гробно място…

Общинските съветници на Благоевград коригираха зонирането в общината за начисляване на данък недвижими имоти, като направиха леки промени на приетите преди година нови граници на зоните. 30 души в пленарната зала подкрепиха предложението, направено от кмета М. Байкушев, въпреки апела на колегата им Димитър Урдев да не го правят, защото по този начин лишават гражданите от правото на контрол на решенията на ОбС.

Пременен като знаменосец секретарят на читалище “Арс. Костенцев 1980” Здр. Гошев (сн. 1) кметът на с. Изгрев Й. Китанов и самодейка в народна носия раздадоха две питки с късмети на съветниците (сн. 2)



„Единственото, което ще постигнем с това решение, е, че ще се създаде защита на решението отпреди година, с което променихме зоните и което се обжалва от граждани. С гласуване сега отнемаме правото на гражданите да го обжалват, а те вървят към спечелване на делата“, предупреди Урдев, но председателят на ОбС Антоанета Богданова посочи, че делата още не са приключили и няма как да се знае предварително в чия полза ще е произнасянето на съда.

С 2 „против” и 4 „въздържали се” бяха приети корекциите в зонирането, сред които най-съществената е, че ромската Предел махала се изважда от 1-ва зона и се прехвърля в 3-та.

Съветниците дадоха съгласието си 300 000 лв. от бюджета да се разходват за събиране и транспорт на зелен отпадък. Кметът обясни, че сумата отива за редовно косене на тревата в междублоковите пространства и извозването й, а съветникът Д. Урдев постави въпроса защо транспортът не се поема от оператора на компостиращата инсталация, в чийто договор това е вписано като ангажимент. Той попита още докъде е стигнала процедурата за обособяване на нова площадка за строителни отпадъци, тъй като липсата на такава на територията на общината сериозно затруднява строителните фирми. В отговор кметът заяви, че ОП „Чистота“ е най-ефективната сметосъбираща и сметоизвозваща организация в България и никъде тази услуга не се върши толкова добре, както в Благоевград. Депо за строителни отпадъци не се планира да се прави, по-скоро се мисли за площадка за третиране на строителни отпадъци в землището на с. Церово.

Милена Бунцева с паричката се зарече, че ще си пусне тото



„Проведено е проучване и сме я предвидили, но за реалното изграждане не виждам как ще стане, тъй като се касае за средства, с каквито общината не разполага“, каза градоначалникът.

Местният парламент одобри бонусите за граждани за разделно събран и предаден рециклируем отпадък – 10% отбив от такса смет при предадени от 50 кг до 100 кг, 20% за предадени до 150 кг, и 30% при предадени над 150 кг, плюс още 10% за предаден биоотпадък за фирми и физически лица. Те ще влязат в сила при определяне на такса смет през 2027 г.

Юристът на ОбС Т. Тошев, предсадеталят на ОбС Ант. Богданова и кметът М. Байкушев на трибуната



С промени в общински наредби съветниците разрешиха в Младежкия дом да се провеждат срещу такса извънучилищни дейности и фестивали, когато залите са свободни от клубните занятия.

На забележка на Д. Урдев, че не е заложено намаление на дневната такса от 10 лв. за лятната академия на Центъра за личностно и творческо развитие предвид слабата посещаемост след въвеждането й това лято, градоначалникът информира, че общината подпомага сериозно работата на центъра, но няма как да финансира тази дейност.

Въведени бяха нови услуги – сключване на брак без ритуал ще се извършва срещу такса от 30 лв., а целогодишно поддържане на гробно място може да се заяви срещу 60 лв.

Приеха се правила за регистрация и движение на електрическите тротинетки. Регистрацията важи за срок от 5 г., след което ще подлежат на подновяване. Първата е безплатна, но ако се изгуби, повторно ще се издава срещу 20 лв. Талонът трябва да се носи при управлението на индивидуалното електрическо средство за придвижване.

Приета бе и Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на общината.

Димитър Урдев предизвика реплики на съветници заради обичайната си силна активност и пресрочване на времето за изказвания на съветницисн



Съветниците на Благоевград одобриха разходването на 384 лв. на ден от бюджета за осигуряване на денонощна аптека за нощните дежурства на фармацевтите. Подкрепиха и създаването на ново общинско предприятие „Общинско имущество“, което обединява досегашното бюджетно звено „Спортни имоти“ и „Благоевград строй ремонт“.

Съветниците приеха нова Наредба за опазване на зелената система в общината



С пълно единодушие ОбС предостави безвъзмездно за 10 г. бившето училище в с. Изгрев на местното читалище. В началото на заседанието кметът на селото Йордан Китанов, секретарят на читалището Здравко Гошев, пременен като знаменосец, и една от самодейките в народна носия раздадоха две питки с парички на съветниците и част от гражданите, присъстващи на сесията, а единият от късметите се падна на съветничката Милена Бунцева.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА