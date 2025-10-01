ОбС даде зелена светлина за кино в читалището и собствено самолетно летище на 2 км от Банско

Инвеститор пожела да отвори киносалон в читалището на гр. Банско. Това стана ясно на вчерашната сесия на ОбС, където с докладна кметът Стойчо Баненски предложи отдаване под наем на помещение за културна и обществена дейност с площ 149 кв.м, срок на наема 5 г. и начална цена за наддаване от 742,50 лв. без ДДС.

Ст. Баненски



Съветникът Александър Мацурев поиска точката да бъде отложена, тъй като имал информация, че помещението е харесано за офис и от една политическа партия, но това не се случи. За сметка на това колегите му приеха предложението на Десислава Витанова да се намали месечният наем на 600 лв. и помещението да се даде за 7 г., тъй като се очертавала голяма инвестиция.

Освен кино Банско ще има и собствено летище за малки самолети, площадка за хеликоптери и съпътстваща инфраструктура. Процедурата стигна до приемане на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот в местността Керанджийница от „пасище“ в „за летище“ и одобряване на ПУП за местен път за осигуряване достъп до бъдещото летище. Местността с площ 279 дка е на десния бряг на река Глазне, на 2 км по суша и на 1,2 км по въздух до Банско. Пистата ще е до 800 метра, контролната кула – до 25 метра, а озеленяването – 40%.

Бе взето и решение за подписване на меморандум за побратимяване на Банско с община Мойковац, Република Черна гора. Предложението дошло от кмета на черногорската община Веско Делич и е за съвместно развитие и партньорство в областта на културата и туризма с акцент върху ски туризма, образованието, спорта, младежките дейности и местното самоуправление. Писмото било подкрепено и от Стефан Димитров, извънреден и пълномощен посланик на България в Черна гора.

ОбС прие отчетите на две общински дружества за 2024 г. Съгласно представените доклади „Общински паркинги – Банско“ завършват с печалба от 3700 лв., а „Топлоснабдяване Банско“ ЕООД е на плюс с 24 903 лв. И двете печалби ще отидат за погасяване на стари дружествени задължения.

На сесията беше създадена временна комисия за изготвяне на Етичен кодекс на общинските съветници и дадени под наем няколко общински помещения в Банско, гр. Добринище и с. Кремен. Приет бе ПУП-ПП за ремонт на водопровода в с. Гостун, бе взето решение за отпускане на безлихвен кредит за финансиране на проекта „Топъл обяд“ и за кандидатстване с проектно предложение за реконструкция на ВиК мрежата на 2 улици в Добринище.

ВАНЯ СИМЕОНОВА





