ОбС даде зелена светлина за строеж на кооперация в кв. „Струмско“ въпреки протестна подписка на близо 500 съседи

Общинските съветници на Благоевград разрешиха застрояването на частен имот на ул. „Броди” в кв. „Струмско“ въпреки депозираната протестна подписка от близо 500 живеещи в околните блокове. Интересът на частния собственик обосновано защити кметът Методи Байкушев, който напомни, че с реституцията се поправя една огромна несправедливост на отнемане в полза на държавата на частната собственост. Собственикът на терена е заявил намерението си да го застрои, като предлага ОбС да разреши да намали обема за сметка на по- голяма височина на сградата от 19,5 метра, което ще осигури по-голямо отстояние от съседните блокове.

„На интереса на собственика се противопоставят живущите в района, тъй като са свикнали да паркират в свободното пространство и през него нахлува светлина и въздух. Той планира 2 пъти повече паркоместа от изискуемите, като за планираните 15-16 апартамента се предвиждат не по-малко от 30, а може да са и повече“, обясни градоначалникът и предложи два варианта за решение на местния парламент: да се допусне урегулиране на имота или да се отчужди, за което обаче трябва да се търси бюджет.

Без особена дискусия ОбС подкрепи искането на собственика да застрои имота си, като му раздреши по-голяма височина за сметка на широчината на сградата.

Призивите в социалните мрежи за протест пред зала „22 септември“ сутринта преди заседанието на местния парламент се оказаха напълно безплодни.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА





