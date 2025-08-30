ОбС даде зелена светлина на кмета на Благоевград М. Байкушев за рефинансиране на общинския дълг с безлихвен заем от 4,78 млн. лв., одобриха такса смет да се начислява на брой ползватели на имот/ОБНОВЕНО/

ОбС – Благоевград даде зелена светлина на кмета Методи Байкушев с нов безлихвен заем към централния бюджет в размер на 4 780 300 лв. да рефинансира отпуснатия в края на 2023 г. дълг от 5 280 300 лв. от Министерство на финансите. Съветниците

приеха отчета на общината за 2024 г., според който общата задлъжнялост е намалена с 6 млн. лв. Прието бе предложението на градоначалника от 1 януари 2026 г. такса битови отпадъци да се начислява на брой ползватели на имот, като за целта бе одобрена декларация по образец, с която собствениците да заявяват колко души са с настоящ адрес в имота им и подлежат на таксуване.

С до 3 деца в група бяха увеличени местата в повечето детски градини, за да се гарантира, че всички малчугани ще бъдат приети. Приета бе общинска програма „Децата на Благоевград“, която да гарантира закрила на децата с изявени дарби със система от мерки за насърчаване и подкрепа за развитие на творческите им заложби. По предложение на съветничката Василиса Павлова бе одобрено да се стимулират с еднократна премия от 100 лв. и учителите, подготвили успешните ученици, както и да се създаде възможност за електронно подаване на документите чрез интернет платформа на общината.

Актуализиран бе списъкът на средищните училища и през новата учебна 2025/2026 г. той ще включва СУ „Ив. Вазов“ в кв. „Струмско“, Седмо СУ „К. Шапкарев“, Четвърто ОУ „Д. Дебелянов“ в кв. „Грамада“, Трето ОУ „Д. Талев“, Осмо СУ „А. Костенцев“, Девето ОУ „П. Яворов“ и Единадесето ОУ „Хр. Ботев“.

С гласовете на 28 съветници и трима „въздържал се” ул. „Промишлена” бе преименувана на бул. „Леон Ламуш“, на името на първия почетен гражданин на Горна Джумая.

Отпусната бе финансова помощ от 5000 лв. за дейността на българския културен център „Една роза“ в гр. Битоля, РС Македония.

Годишните финансови отчети за 2024 г. на почти всички общински фирми бяха приети без забележки. Дискусия се разви единствено по представения отчет от „Паркинги и гаражи“ и се наложи главният счетоводител и управителят на дружеството да отговорят на поредица въпроси на съветници. От коментарите в пленарна зала стана ясно, че заради затворени за ремонт улици са пропуснати ползите от 95 паркоместа в „синя зона”, както и от целия паркинг на ул. „Антим I”. Общият размер на очакваните от тях приходи е около 77 000 лв., но резултатът от затварянето им е налична загуба в бюджета. Съветникът и бивш управител на дружеството Ивайло Червилов

атакува новото ръководство по линия на броя на работещите във фирмата с въпроси защо при намалена работа не са пуснати на борсата. Отговорът на шефа на фирмата Бойко Пандурски бе, че поетапно са чистени отпуски на служителите, затова не се е наложило освобождаване на част от тях. От дискусията стана ясно, че средносписъчният състав на „Паркинги и гаражи“ за 2024 г. е бил 36 души, а през настоящата 2025 г. са 40, от тях 8 в администрацията и 11 стюарди на терен.

Исмет Узунов постави въпроса защо общината не експлоатира паркинга при СБА, където има между 100 и 150 места и който с решение на ОбС в предишния управленски мандат бе предоставен за стопанисване на „Паркинги и гаражи“. От обяснението на кмета Методи Байкушев стана ясно, че СБА оспорва собствеността на имота, затова теренът е пропуснат в приетата по-рано нова наредба за реда и условията за платено паркиране.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА





