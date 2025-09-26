ОбС отне правото на инвалидите и електромобилите за безплатно целодневно паркиране в синя зона в Благоевград. Наложи и ограничение от 3 часа.

Да отпадне безплатното паркиране на електрическите автомобили в „синя зона” на Благоевград и да се върне отмененото ограничение за инвалидите от 3 часа престой, и то само на маркираните за целта места, предложи преди месец управителят на общинската фирма „Паркинги и гаражи“ Бойко Пандурски.

С новата наредба за платено паркиране на територията на общината, приета на 20 декември 2024 г., се даде право на хората с трайни увреждания да паркират повече от 3 часа безплатно в „синя зона”, като отпадна и ограничението да ползват само маркираните за целта места. Бойко Пандурски бе категоричен, че това е довело до несправедливо и неефективно ползване на паркоместата и силно затруднява контрола, респективно води до големи финансови загуби за фирмата.

Общият брой на местата за платено паркиране в рамките на „синя зона” в Благоевград са 1322. Издадените от общината карти на хора с трайни увреждания към юни 2025 г. са 864. За първото полугодие са издадени 1025 пропуска на живеещите в зоната на платено паркиране и са направени 136 служебни абонамента на държавни институции, чиито седалища попадат в същия район. За платен абонамент са планирани до 15% от паркоместата, това са 230 места, като сключените договори са 82.

Справка за регистрираните електрически автомобили в общината сочи, че към първото полугодие те са 158. Заложеното преди години в наредбата безплатно паркиране на електрички в „синя зона” беше с цел да се насърчи опазването на околната среда и ограничи замърсяването на атмосферния въздух, но броят им бързо се увеличава и възможността да паркират без пари в центъра стимулира собствениците им да ги ползват, вместо да ходят пеша, с обществен транспорт или с велосипед.

„Основната цел на платения престой е да управлява градската мобилност, не да осигурява безплатно паркиране на определени групи хора“, коментира тогава управителят на „Паркинги и гаражи“.





