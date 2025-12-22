ОбС – Перник одобри 20% увеличение на данъка върху имотите

ОбС в Перник прие предложеното от общината увеличение на данъка върху недвижимите имоти с около 20% и освободи от такса смет сградата на закритата през 2016 година Професионална техническа гимназия „Ю. Гагарин”.

На проведената днес последна за годината сесия съветниците гласуваха ставката за данък недвижими имоти да бъде увеличена от 2.5 на 3 промила от данъчната оценка на имотите. Като мотиви за поскъпването се посочва, че на фона на инфлацията през последните две години не е правена актуализация на данъчната оценка на имотите. Наред с това увеличението на МРЗ води до увеличаване на таксите за услугите, тъй като разходите стават по- високи, обясняват от общината.

С новата ставка размерът на облога върху всички недвижими имоти в общината ще бъде около 6 120 000 лв., а очакваните приходи – в размер на близо 4.9 млн. лв. Допълнително събраните средства ще бъдат насочени към подобряване на инфраструктурата, финансово подпомагане на обществения транспорт, както и за съфинансиране на проекти по различни програми.

За поредна година съветниците гласуваха сградата на закритата Професионална техническа гимназия „Ю. Гагарин”, която е прехвърлена за управление на Професионалната гимназия по техника и енергетика „Хр. Ботев”, да бъде освободена от такса смет. Сградата е неизползваема, на територията на бившето училище има само два обекта, отдадени под наем, които се декларират с отделна декларация и редовно погасяват задълженията си.

ИВАН ИВАНОВ