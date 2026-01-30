ОбС – Петрич упълномощи кмета Д. Бръчков да участва в общото събрание на акционерите на МБАЛ – Благоевград

ОбС – Петрич даде картбланш на кмета Димитър Бръчков да представлява общината на общото събрание на акционерите в „МБАЛ Благоевград“ АД, което е насрочено за 2 февруари. Общинските съветници упълномощиха кмета да гласува „за“ предложенията, които ще бъдат разгледани на предстоящото събрание, на състоялата се вчера извънредна сесия. Община Петрич е съдружник в „МБАЛ – Благоевград“ АД и притежава 27 978 поименни акции, всяка с номинална стойност 10 лева от капитала на дружеството. По данни от Търговския регистър към настоящия момент капиталът на дружеството е 11 328 910 лв.

В дневния ред на предстоящото общо събрание на акционерите е включена промяна в Съвета на директорите, който е с 3-годишен мандат, и определяне на възнаграждението им. Припомняме, че след конкурс в директорския борд бяха преизбрани болничният шеф д-р Димитър Димитров и Христина Гетова от Министерство на здравеопазването, а Ивета Николова зае позицията на независим представител на мястото на Магдалена Симеонова.

ОбС – Петрич заседава извънредно



Съгласно Закона за въвеждане на еврото трябва да бъде взето и решение за превалутиране на капитала на дружеството, т.е. левовата стойност да се преобразува в евро, като се запази размера на участието на акционерите и капитала преди превалутирането.

На вчерашото извънредно заседание бяха отстранени и две очевидни фактически грешки. Едната касае Решение №562 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда на паркирането на пътни превозни средства на територията на община Петрич. Решението, че „цената за паркиране чрез СМС е 1,50 лв./0,77 евро с ДДС за 1 час паркиране, като стойността на СМС се таксува отделно към съответния оператор по тарифния план на клиента“ беше заменено със записа: „Цената за паркиране чрез СМС е 1,96 лв./1 евро с ДДС за 1 час паркиране.

Втората промяна е относно Решение №604 от 18 декември, свързано с приетата Наредба за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред на територията на общината. При изписването на решението е пропуснато включването на ул. „Цар Борис III“. Във връзка с осигуряване на безопасност на движението в общината и факта, че това е една от улиците с най-интензивно движение, и приближаващата междусрочна ваканция на учениците съветниците включиха улицата в наредбата и гласуваха за предварително изпълнение на решението с аргумента, че приемането на решението изисква срочност и неотложност.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА