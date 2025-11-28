ОбС – Разлог одобри по-високи данъци за имоти и МПС през 2026 г., 70% от собствениците ще плащат до 25 лв. повече

През 2026 г. разложани ще плащат 3 пъти по-високи данъци – за недвижимите имоти, за придобиване на имущество по възмезден начин и пътен данък. Най-важният от тях – за недвижимите имоти, който към момента е 2 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти и 1,8 промила на нежилищните, вече ще е съответно 3 промила и 2,8 промила. Данъкът при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин се променя от 2,2 % на 2,8 % върху стойността на сделката. По-високи стават и данъците за МПС.

Това решиха съветниците на вчерашната сесия след сериозно обсъждане, пълно с нападки, предложения, контрапредложения, намеци, постулати и предупреждения, че някои трябва да се съобразяват колко пъти се изказват и да разберат, че „няма дуплика на дупликата“.

В хода на дебатите очаквано бе повдигнат въпросът за ниските данъчни оценки на жилищата, заради които, например в Елешница, всичките събрани данъци на къщите в селото би трябвало да са 19 000 лв., а от тях тази година са събрани 15 000 лв.

Кметът на общината Красимир Герчев обстойно обясни, че ОбС няма правомощия да променя коефициентите за оценка на имотите, може само да промени зонирането, въз основа на което в различните части на общината един и същ имот има различни оценки.

„В Разлог сме 3 зони, Баня, Бачево и Елешница са разделени на 2 зони, другите села са с по 1 зона. Ако ОбС приеме вариант Разлог да стане целият първа зона, веднага съм готов да внеса предложение. Коефициентите обаче не можем да променяме. От Националното сдружение на общините в България обясниха, че от 8 г. продължава този разговор за данъчните оценки на национално ниво и нямат надежда скоро той да бъде решен“, обясни Герчев.

После се наложи градоначалникът да отговори и на въпрос на опозицията в ОбС защо през изминалите 8 г. не са увеличени данъците, за да се направи по-плавно корекцията на налозите. Общината имала възможност да се справи и без повишаването, но вече станало невъзможно, даде логичния отговор Герчев.

Гергана Фарфарова обърна темата за новите данъци към раздутата общинска администрация – ако тя се свиела, можело да мине и без увеличение. Колежката й Костадинка Кърджиева пък се поинтересува срещнал ли се е Герчев „очи в очи“ с гражданите, за да им обясни какво налага по-високите данъци и дали те са готови да поемат тази тежест на фона на поскъпващите храни.

Емил Колевичин бе категоричен, че точно навечерието на влизането на еврото не е подходящ момент за вдигане на данъците, защото в други държави, минали по тоя път, се забелязвало повишаване на цените.

След като едни и същи съветници продължиха да вдигат ръце за нови и нови изказвания и реплики, председателят на ОбС Иван Димитров си даде сам думата и обясни, че 70% от собствениците на имоти догодина ще плащат 20-25 лв. повече данък за имотите си, което било нищо на фона на сметките по заведенията, защото у нас данъците били смешни, а в същото време сме искали чистота и обслужване като в Западна Европа, и т.н.

Между изказванията на колегите си съветникът Захари Беличенов се включваше с обясненията, че данъкът не е санкция, а задължение, че той има и възпитателна функция, и в крайна сметка някога на Запад са решили проблема си с многото автомобили по единствения възможен начин – с повишаване на данъка.

В крайна сметка трите данъка бяха приети с 3 отделни гласувания. „На кантар“ мина само първият – за недвижимите имоти, но за другите 2 данъка съветниците бяха доста по-единодушни, че е редно да са по-високи.

Доста активност проявиха местните народни избраници и по точката за приемане на годишна план-програма за 2026 г. за развитие на читалищната дейност в общината. Традиционно за Разлог читалищата първо отнесоха критиката, че само търсят пари от общината, вместо да насочат усилията да подобрят работата и разнообразят програмата си.

Разговорът зави рязко след включването в дебатите на секретаря на разложкото читалище „15 септември 1903-1909 г.” Велина Кулина, която не направи предложение, само зададе въпроса кога общината щяла да възприеме читалището като партньор при изпълнение на културния календар. Срещу нея веднага се изправи Костова от отдел „Култура“ в общинската администрация, която се почувствала засегната от изказване на съветничката в комисия по повод едно съвместно проведено културно събитие: „Това не е подкрепа от общината, това е саботаж“. Костова се беше подготвила с цяла папка съвместни мероприятия между общината и читалището, които видимо отегчиха съветниците. Накрая и двете дами се съгласиха, че разговорът по тази тема не е за тази зала и може би е по-добре да се срещнат в кабинета на заместник-кмета по хуманитарните дейности, за да си уточнят позициите и изяснят кой крив, кой прав.

В хода на сравнително краткия дневен ред ОбС прие финансовия отчет на МБАЛ „Д-р Асен Велев“ ЕООД с персоналните благодарности на Захари Беличенов, че за поредна година приходите в болницата надвишавали разходите, което било много похвално. Без благодарности и забележки бе приет отчетът на „Благоустройство и чистота – Разлог“, както и предложените промени в Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем и продажба на общински жилища.

Съветниците приеха още промяна на списъка с капиталови разходи и бюджета на община Разлог за 2025 година и няколко ПУП-а и дадоха за безвъзмездно управление 2 автомобила на детска градина „Радост“.

ВАНЯ СИМЕОНОВА