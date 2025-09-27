ОбС Сандански победи ОбС Благоевград в благотворителен мач

В истински оспорван и изпълнен с емоции благотворителен мач, отборът на Общински съвет Благоевград показа силен дух, отлична игра и колективен заряд, въпреки минималната загуба от тима на Общински съвет Сандански с резултат 8:11. Съветниците дадоха всичко от себе си на терена, впечатлявайки с борбеност и хъс до последния сигнал.



Те заслужено бяха наградени с бурни аплодисменти от публиката, а най-емоционални бяха възгласите на децата в залата, сред които и братчето на малкия Йоан, който бе най-голямото вдъхновение за всички. Събитието бе повече от спортна надпревара – то бе посветено на благотворителната кауза в подкрепа на Йоан Дерменджиев. С общи усилия и съпричастност можем да помогнем на едно дете, което вече е доказало, че чудесата съществуват.



Макар победата този път да отиде при Сандански, срещата се превърна в истински празник на спорта, приятелството и доброто. Представянето на Общински съвет – Благоевград показа, че тимът умее да играе със сърце – и на терена, и извън него.





