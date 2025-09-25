ОбС шефът К. Костадинов: Дупница е на ръба на водна криза

Градът ни е пълен с поставяеми обекти, които от много години вече работят полузаконно, защото и на предишния, и на сегашния кмет не им стигаше смелост да вкарат новата схема, категоричен е председателят на местния парламент



Дупница е на ръба на водна криза от около месец, алармира председателят на местния Общински съвет Костадин Костадинов. Все пак той се надява, че със задаващите се дъждовни дни ситуацията ще се подобри.

„Буквално сме на ръба на водна криза. Резервоарите, включително с помпената група „Таушаница“, падат до 8-10%. Очаквам, че това сериозно засушаване тази, миналата и по-миналата година ще ни докара сериозни неприятности в тази посока. Надявам се нещата да се пооправят, синоптиците дават от утре (б.а. – четвъртък) да започнат дъждовете. Като че ли водната криза ще ни се размине, но положението е изключително драматично. От месец-месец и половина „Кюстендилска вода“ прави и невъзможното, за да не мине Дупница на воден режим, и това не са празни думи или заплахи. Това е нещо съвсем обективно и искам хората да го знаят“, заяви Костадин Костадинов на редовната си пресконференция преди сесиите на местния парламент.

В центъра на Дупница по всяко време може да се видят паркирани по тротоарите автомобили

Поставяемите обекти в централната градска част



Той говори и по друга наболяла тема в града, а именно паркирането:

„Считам, че се преминаха всякакви граници. Паркирането е повсеместно, тротоарите са задръстени. В това отношение трябва да бъдат направени комплекс от мерки, включително и синята зона. Може би трябва репатриращият автомобил, който общината все още не е продала, отново да влезе в действие. Считам да поставя това в този политически сезон“.

Костадин Костадинов обяви, че областният управител на Кюстендилска област – бившият дупнишки кмет Методи Чимев, е подал в съда обжалване на наредбата, която беше приета от местния парламент относно обществения ред.

„Наредбата все още не е влязла в сила, което считам, че е много неправилно. Чрез медиите ще се обърна към областния управител и ще му кажа, че високата санкция от 3000 лева за рецидив… същата в Пловдив е в размер на 5000 лева. Във връзка съм с полицията, координираме действията, но кметът и органите на реда трябва да имат инструмент, с който да могат да въвеждат обществения ред. Именно тези санкции са инструмент. Темата с обществения ред също няма да я оставя на мира, докато като общество не разберем, че ние, самите граждани, трябва да я поставим като водеща. Не можем да чакаме на кмет, полиция, прокуратура, а същевременно да правим каквото си искаме и да разчитаме, че ще ни се размине… Твърде много станаха тежките случаи с нарушаване на обществения ред. Тук самото разделение в обществото и противоборството между политическите партии са изключително тежки. Помните, че преди време от една политическа партия веднага излязоха с постове в социалните мрежи, че „Костадинов иска да затвори заведенията в 10 часа“. Ако не го направиш, те ще кажат обратното – че не съм го направил. Няма да спра да говоря по тази тема, независимо от десетките и стотиците врагове, които си създадох в лицето на собственици на заведения и т.н. Хората и родителите не може да ми пишат коментар във Фейсбук от рода на „Кой си ти, че ще забраняваш на моето дете да се разхожда след 10 часа?“. При това говорим за малолетно дете… Аз не съм никой. Но има Закон за закрила на детето, където това е разписано. Обаче защо полицаят не го арестува това дете след 22 часа, когато е само на улицата? Защото полицаят не чувства нашата подкрепа, на обществото като цяло…“.

Костадин Костадинов каза още, че се очаква на сайта на кметството да бъде публикувана нова схема за разполагането на преместваемите обекти. Той беше категоричен, че това е приоритет в неговата работа вече близо 10 години.

„Градът ни е пълен с поставяеми обекти, които от много години вече работят само с анекси. Казвам го предварително, защото очаквам реакцията на всички тези наематели, когато схемата влезе. Защото в техните анекси пише, че са до одобряване на схемата. И сега очаквам вас, журналистите, съвсем скоро да ви потърсят… Може и от някоя партия да ви потърсят… За да защитите бизнеса, на който ще му вземат поставяемите обекти. Същите обекти, които години наред работят полузаконно. А защо работят полузаконно? Защото и на предишния, и на сегашния кмет не им стигаше смелост да вкарат тази схема за разглеждане. Това е моя лична политика от 2014 година. Лично аз считам, че в този си вид, в тази наредба, която и аз съм гласувал, поставяемите обекти са твърде много. Един град, за да бъде град, има определени условия и изисквания. Според мен поставяемите обекти не влизат във визията на един хубав и модерен европейски град, какъвто би трябвало да бъде Дупница. Същото важи и за вече споменатото паркиране по тротоарите“.

Шефът на местния парламент обърна внимание и на негативна тенденция, при която ученици от Дупница отиват в други градове, когато стигнат до горните курсове. Все пак като нещо позитивно той посочи формирането на математическа паралелка от 5 клас в Профилирана гимназия „Христо Ботев“.

По повод предстоящото одобрение на маломерни паралелки в пет училища на територията на община Дупница Костадин Костадинов подчерта, че привличането на ученици не трябва да се превръща в бизнес или битка. Според него броят на желаещите да се обучават в конкретно училище зависи от преподавателския състав, който е наличен там.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ







