Обучаваха за работа с дефибрилатор треньори и служители в „Неврокоп арена“

Служители в зала “Неврокоп арена” и треньори на спортни клубове в община Гоце Делчев преминаха специализирано обучение вчера. То е за работа с напълно автоматичен външен дефибрилатор ZOLL AED 3 и SpotCheck монитор за измерване на жизнени показатели. Техническите средства заедно с напълно оборудвана чанта за спешна помощ бяха дарени на “Неврокоп арена” от името на фондация „Гоцеделчевци за града и региона“.

Дарението е предназначено за нуждите на спортното съоръжение, в полза на спортистите, служителите и посетителите на залата. Автоматичният външен дефибрилатор (АВД) е от ключово значение при сърдечен арест – състояние, при което всяка секунда е решаваща. Устройството може да възстанови сърдечния ритъм и да спаси човешки живот още преди пристигането на спешна медицинска помощ. За да бъде използван апаратът при спешни ситуации, вчера бе проведено обучение на служители в спортната зала и треньори на спортни клубове, които ще бъдат подготвени да реагират незабавно в случай на необходимост.

