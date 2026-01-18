Обща позиция на осемте европейски страни, заплашени с мита от Тръмп

Европейските държави, които Доналд Тръмп заплаши с нови мита, излязоха с обща декларация. Те потвърждават подкрепата си за суверенитета на Дания и Гренландия, предава Нова.

В изявлението се казва, че „заплахите с митата подкопават трансатлантическите отношения и създават риск от опасна низходяща спирала”.

Германия, Франция, Великобритания, Нидерландия и четирите скандинавски страни бяха заплашени от Тръмп, защото се противопоставят на намеренията му да анексира Гренландия.



„Това не е начинът да се държиш със съюзниците си. В това отношение приемам квалификацията „изнудване”. Имаме до 1 февруари да покажем единен фронт. Да покажем ясно, че намираме това за неприемливо”, заяви Давид Ван Вел, министър на външните работи на Нидерландия.



„При тази ескалация на митата, Тръмп също има много да губи. Американските фермери производители също ще пострадат. Не трябва да подхождаме към това със слабост. Ясно е, че с Доналд Тръмп вече не става въпрос за закони, а за сила”, коментира Ани Жьонвар, министър на земеделието на Франция.