Обществена поръчка за над 600 000 лв. за ремонти на улици, тротоари и алеи обяви община Радомир

Община Радомир е обявила обществена поръчка за ремонт на общински пътища, улици, паркинги, алеи и тротоари. Прогнозната стойност е в размер на 654 238 лв. без ДДС. Изпълнението на обществената поръчка обхваща текущ ремонт на пътна и улична мрежа, паркинги, алеи и тротоари в града и на територията на община Радомир. Към кандидатите са поставени съответните изисквания от общината. Крайният срок за подаване на оферти е 23 септември.

С реализирането на поръчката се цели подобряване на експлоатационното състояние на уличните настилки на улиците в общината с оглед осигуряване на условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





