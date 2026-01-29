Общественик и двама неуспели кандидати, единият от които с нова политокраска, излизат на частичния вот в Блажиево

В Бараково 2 от 3-те кандидат-кметици се явиха „на поправителен“ пред ОИК – Кочериново и го издържаха

ПП „Възраждане“ се отказа от участие в частичните избори за кмет на с. Блажиево, община Бобошево, област Кюстендил, и в предизборната надпревара влизат останалите 3 партии, които се регистрираха за вота. Коалиция „Синя България” атакува кметския пост с Йордан Каменов Кадийски, от „БСП-Обединена левица” на вота ще се яви Даниел Благоев Василев, а ПП „Свобода” заложи на Валери Атанасов Терзиев.

Йордан Кадийски е общественик, член на УС на сдружение „За Блажиево“, което бе регистрирано през март 2025 г. В селото се слави като близък на починалия кмет Пламен Караканов. Другите двама са познати от последните редовни местни избори, когато пак напираха да оглавят селото. Тогава обаче Валери Терзиев бе кандидат за кмет на ПП-ДБ. Резултатът от изборите за него и колегата от БСП Василев не бе особено обнадеждаващ – Пламен Караканов от партия „Консервативна България” ги отвя още на първия тур с гласовете на 140 съселяни, които му отредиха изборна победа с 55,78%.

На избори вчера официално тръгна и другото село в Кюстендилска област – Бараково. Завчера тук възникна инфарктна ситуация, в която ОИК – Кочериново отказа да регистрира 2 от 3-те кандидат-кметици заради нередовно пълномощно на кандидатката на ГЕРБ Цветанка Иванова и абсурдна декларация, подадена от кандидатката на ПП-ДБ Джъстиин Здравкова, че желае да участва в местните избори не в Бараково, а в пазарджишкото с. Мало Конаре. В дадените им от ОИК 24 часа за коригиране на докумените и двете се поправиха и от вчера вече са с официален статут кандидати за кмет на с. Бараково, където техен опонент ще е бившата селска управничка Жулиета Лазова.

ВАНЯ СИМЕОНОВА