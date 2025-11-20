ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ: Ще има ли намаление на ТБО за офиси, кантори и за инвалиди и екоостъпки за бизнеса, и защо в селата да плащат еднакво с града, като само 1 път седмично извозват боклука, питат благоевградчани (ОБНОВЕНО)

Калкулатор изчислява такса смет на ползвателите в община Благоевград

Обществено обсъждане на проекта за наредба за нов начин за начисляване на такса смет в община Благоевград на база на брой ползватели на имотите събра в зала „22-ри септември“ граждани, голяма част от общинската администрация и неколцина общински съветници. С откриване на дискусията кметът Методи Байкушев отбеляза, че парламентът все още няма решение дали принципът „замърсителят праща“ ще се въведе в страната от 1 януари 2026 г. и окончателното решение се очаква в края на декември.

„На 19 декември в зависимост от това какво ще гласуват депутатите, ще решим дали да внесем в ОбС този проект, и ако го внесем, ОбС ще реши дали да го гласува, или ще го отложи. Дори да отидем на отлагане, смятам, че е крайно време да обсъдим темата“, каза кметът и подробно представи визията си за въвеждане на новия принцип на плащане на такса смет.

Както „Струма“ подробно информира, предложението му включва три компонента, формиращи таксата: сметосъбиране и сметоизвозване, третиране на боклука и чистота на публичните пространства. По първите два компонента изчисленията сочат, че разходите на ползвател са 63,48 лв. плюс 0,21 лв. на 1 кв.м застроена площ. Отделно гражданите ще получат бонус от 10 до 30%, ако предават разделно събирани отпадъци в 4 лицензирани за целта пункта в общината, и до 10% за предаден биоразградим отпадък.

Градоначалникът информира, че е създаден калкулатор, който в близките дни ще е достъпен на сайта на общината и гражданите и бизнесът ще могат да изчислят предварително сумата, която ще дължат, ако предложението влезе в сила от 1 януари догодина. Той даде пример – за жилище с площ 100 кв.м, обитавано от 2-ма възрастни и 2 деца, такса смет ще е 211,44 лв. Ако семейството предаде 50 кг разделно събрани отпадъци, на следващата година данъкът ще падне на 190 лв., ако количеството на рециклируемия боклук е 100 кг, намалението ще е на 169 лв., а при предадени 150 кг – 148 лв. Остава валидна и 5% отстъпка при плащане на цялата сума до края на април. За жилище от 60 кв.м 2-ма възрастни ще платят 139 лв., 1 ползвател – 76 лв., а в апартамент от 80 кв.м 2-ма възрастни с едно дете ще бъдат таксувани 175,5 лв. По селата таксата за семейство с едно дете в жилище с такъв размер ще е 149,98 лв., направи примерни изчисления кметът.

Кметът М. Байкушев презентира идеята си за въвеждане на принципа „замърсителят плаща“ в община Благоевград на обществено обсъждане в присъствието на много общински служители и неколцина общински съветници, селски кметове и по-малко граждани, които обаче бяха доста активни



„Как ще се плаща за жилища, които не се ползват?“, бе първият въпрос в залата. – „Те трябва да се декларират в отделна бланка и за тях ще се дължи само такса за третиране в депото и поддържане на публичните пространства, но не и за сметосъбиране и сметоизвозване“, отговори градоначалникът.

„Как ще се процедира с имотите, които се ползват за офиси и кантори? Имам офис, отпадъкът от който е минимален, а не видях в предложението да има заложени намаления, въпреки че боклукът, който акумулираме, е 30 и дори 50 пъти по-малко от търговските обекти“, попита гражданин. – „Работил съм много години в офис и не можахме да намерим емпирично данни, че там се генерира по-малко отпадък. В офиса се храним, получаваме пратки, посрещаме клиенти или партньори. Запознах се с внесеното предложение за намаление на такса смет за офиси и кантори, моето мнение е, че то не е добре мотивирано“, отговори Методи Байкушев, но бе репликиран, че изхвърлените хартии от търговските обекти не може да се сравнят с количеството на същия отпадък в офис. – „Магазините са задължени да имат договори за предаване на отпадъка за рециклиране“, отговори градоначалникът.

„Живея близо до цветарките на ул. „Илинден“, те ежедневно изхвърлят огромно количество боклук в общите контейнери, не го предават разделно“, реагира човек от залата. – „Индивидуални случаи има всякакви, но тук правим общите правила“, напомни кметът.

„Не може ли общината да задължи търговските обекти да сключат договори за разделно предаване на отпадъка?“, попитаха присъстващи на дискусията. – „Правим го, гоним се и целта ни е гражданите да го правят доброволно”.

„Офисите ползват ли отстъпките за разделно събрани и предадени отпадъци“, попита зам. кметът по строителство и екология инж. Светла Захариева. – „Не, те са длъжни да го правят по закон“, отговори Методи Байкушев.

„Допълнителните 10% отстъпка за предадени биоотпадъци добавят ли се към 30% разделно събрани?“, попита зам. кметът по културата Станислав Кимчев. – „Да, до 65% от таксата може да остане за плащане от физическите лица с всички бонуси”, бе отговорът.

„Къде да заявим доставка на контейнир за разделно събран отпадък за офис сграда“, попитаха от залата. – „Операторите на цветните контейнери няма да поставят, ние ще го направим. В момента върви обществена поръчка за избор на доставчик, тъй като имаме намерение общината да организира своя система за разделно събиране на метал, пластмаса и хартия жълти и зелени за стъкло. Това няма да стане от утре, трябват ни поне няколко месеца. Включително планираме да поставим от големите контейнери със служител, кантар и балир преса, за да не се налага гражданите да ходят до пунктовете, а да предават разделно събрания боклук в квартала си“, отговори кметът.

„Възможно ли е общината да въведе практика да организира в определени дни събиране на определен вид отпадък – на определено число мебели, на друго – бяла техника, строителни отпадъци и т.н.“, бе следващият въпрос. – „Да, всичко може, но е нужна организация и информираност. Има го и в момента. Стуктурираме информационна кампания за всички дейности по отпадъците, защото трябва да „подкараме“ анаеробната инсталация, като отделим и качим достатъчно биоразградим отпадък . Направим ли го, ще повишим качеството на другия отпадък и по-лесно ще го разделяме и продаваме. Такъв проект има в Поморие с европейски средства и проучваме опита как и ние да го внедрим“, бе отговорът.

„В Поморие практиката е приложима само за домакинствата, които ползват новото разделно събиране на отпадъците”, отбеляза дама и попита дали е предвидена отстъпка при новото изчисляване на размера на такса смет за инвалидите. – „Отстъпка за инвалидите е предвидена в Закона от данък недвижими имоти. Не сме предвидили за такса смет, защото логиката е „замърсителят плаща“, т.е. ако направим отстъпка, друг трябва да я плати. Но може да направите предложение до ОбС и то ще бъде разгледано“, каза градоначалникът.

Повдигнат бе и въпросът за преливащи от боклук контейнери, но кметът контрира, че от доста време в Благоевград това не се допуска, понякога има изключения, някои изхвърлят боклуци до контейнерите, които се събират от други екипи, защото сметосъбирачните машини имат график, който са длъжни да спазват.

„През лятото течности от боклукчийските камиони се изливат из целия град, минаваме всеки ден през тях и мирише ужасно“, вметна жена от залата. – „Това е в цялата страна, бих казал в цяла Южна Европа. Проблемът е решим по един начин – третиране на биоразградимите отпадъци. Боклукчийските камиони не са цистерни. Количеството биологичен отпадък през август и септември е брутално. Изключително неприятно е, но няма техническо решение освен разделно събиране на биоразградимия отпадък“, бе отговорът.

Общинската съветничка Ваня Кромбоа попита как ще се контролира истинността на подадените данни от гражданите за броя на ползвателите на имотите. – „Контролът ще се извършва служебно по регистрите за постоянен и настоящ адрес. Искаме да обърнем внимание на собствениците на обекти, които се ползват за заведения. Трябва да се декларират броят на места и таксата смет я дължи собственикът. Той трябва да договори с наемателя как ще се процедира с плащането на тази такса, за да няма напрежение в отношенията. При новия начин на определяне на ТБО няма всяка година да променяме правилата, изчислението на размера на таксата ще става на база на план-сметката за чистотата“, отбеляза М. Байкушев.

Кметът на с. Изгрев Йордан Китанов възропта защо по селата, където боклукът се събира 1 път седмично, хората ще плащат същата такса, като в центъра и кварталите, където сметосъбирането е ежедневно. – „Направихме проучване и се оказа, че количеството отпадък на човек в селата е по-голямо от това в града“, отговори кметът на Благоевград и посочи, че транспортните разходи до селата също са по-големи.

„Как ще се таксува лице, което живее в чужбина“, бе следващият зададен въпрос. – „Това се посочва в декларациите. Ако лицето е с постоянен адрес в Благоевград, но живее в чужбина, то не се вписва като ползвател. Може да се наложи да правим и служебни проверки на декларираните данни, както и ще засичаме с данните, заявени от домоуправителите“, бе отговорът.

„Единствен собственик съм на имот, на който сестра ми има постоянен адрес, въпреки че от години живее в друг град, какво да попълня в декларацията?“, попита Цоня Кръстева. – „Отбелязвате само себе си като ползвател“, отговори й шефът на дирекция „Местни данъци и такси“ Иво Николов.

„При предаване на разделно събраните отпадъци ще ни се искат личните данни, за да ни се приспаднат отстъпки, как се гарантира защитата им?“, попита жена от залата. – „Пунктовете са администратори на лични данни, имат право законово да ги събират и са задължени да го правят, защото са контролен механизъм при откраднати стоки. Може да не си дадете личните данни, но тогава няма да ползвате отстъпката“, отговори кметът Байкушев.

Млада дама направи питане за почистването на вътрешните улички в кварталите, които са пълни с обвивки на вафлички, салфетки и всякакъв боклук, както и земни натрупвания по тротоарите. Градоначалникът обясни, че представителните части на града са с предимство, но навсякъде са разпределени екипи за почистване. „Подавайте сигнали, екипите имат отговорници, но и те трябва да се проверяват. Наше задължение е да поддържаме чистотата“, каза кметът.

„Да се подава ли декларация за имот, който не се обитава?“, попита благоевградчанин. – „Да, тя е на различна бланка от тази за ползвателите”, бе отговорът.

Последното питане в продължилото 2 часа обсъждане бе дали допусната грешка за квадратурата на жилището ще се поправя служебно, или трябва да се подаде нова декларация. Разминавания в данните ще се изчистват при насрещни проверки, стана ясно от отговора, а Иво Николов напомни, че по всяко време на годината може да се подава коригираща декларация за настъпили промени в декларираните обстоятелства.

Дали община Благоевград ще въведе новия принцип „замърсителят плаща“ от 1 януари 2026 г., ще стане ясно в края на декември, междувременно общественото обсъждане на предложения от кмета проект за нова наредба с тази цел продължава и всеки може да направи предложение и допълнение по нея.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА