Община Банско намали позволения й дебит минерална вода от находище „Добринище” поради недостиг, обществената чешмичка пресъхна завинаги

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” намали параметрите в разрешителното за водовземане на минерална вода от 26.01.2022 г., с която община Банско снабдява от каптиран естествен извор №3 „Пералнята“ на находище на минерална вода „Добринище“ душовете в банята, новата обществена пералня и чешмичката на ул. „Иван Галчов“, пред паметника на Гоце Делчев.

Искането за сваляне на позволения дебит от 0,95 л/сек. средноденонощен дебит на черпене и годишно водно количество до 29 959 куб.м на 0,80 л/сек. и годишно водно количество до 25 228,8 куб.м е на самата община. Във време, когато всеки иска увеличаване на дебита от минерална вода, общината доброволно се отказва от позволеното й количество. Причината е установен недостиг на минералната вода в находището и съгласно новата Заповед №РД-408/05.06.2025 г. за утвърждаване на експлоатационните ресурси на НМВ „Добринище“, в която изрично е посочено, че утвърденият технически възможен дебит на КЕИ № 3 „Пералнята“ е в размер на 0,80 л/сек.

Водата в банята на Добринище отново излезе на дневен ред, жителите на градчето са в недоумение къде се изпарява 1/3 от дебита

На практика това означава, че чешмата, водоподаването към която отдавна е прекратено, ще си остане суха.

Припомняме, че в началото на годината имаше оплаквания от ползватели на минералната баня, че водата в душовете не стига. След проверка от общината обявиха, че причината е лошата изолация на тръбите. Сега се оказва, че има и по-сериозна причина – недостиг на минералната вода, който няма как да бъде компенсиран с ремонт на тръбите. Такъв всъщност бе планиран в началото на годината, отпуснати бяха 80 000 лв., но още не е започнал. Освен това в момента тече прокурорска проверка по сигнал на жители на Добринище относно дебита на водата. Те твърдят, че разполагат с документи, според които към 2024 г. дебитът в находището е бил 1,2 л/сек. Целта е да се установи къде за няколко месеца се е загубила 1/3 от водата.

ВАНЯ СИМЕОНОВА