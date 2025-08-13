Община Благоевград влиза във втората половина на 2025 г. със стабилен бюджет и 1 млн. лв. по-нисък дълг, сочи финансовият отчет

Със стабилен бюджет, намален дълг и повишена събираемост Община Благоевград завършва първото полугодие на 2025 г. Това сочи отчетът за изпълнението на бюджета на Община Благоевград към 30 юни тази година, който беше внесен в Общински съвет.

Към края на първото полугодие Общинският бюджет е 176,3 млн. лв., 81 млн. лв. са изразходваните средства, което е 46 % от планираните за цялата година.

Местните собствени приходи към 30.06.2025 г. са 24,5 млн. лв. от тях 11,7 млн. лв. са данъчните приходи, а 12,8 млн. лв. – неданъчните. Изпълнението на планираните постъпления за периода е 61%, за същия период на миналата година то е 58%.

От началото на 2025 г. Община Благоевград е погасила малко над 1 млн. лв. от дълга си и към края на първото полугодие той е намалял до 21 млн. лв.

659 хил. лв. са просрочените задължения към 30.06.2025 г. Те са към строителни фирми, във връзка с изпълнението на Инвестиционната програма за общински проекти, одобрена със Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. Причината за допускане на просрочените задължения е липсата на финансиране от Министерството на регионалното развитие и благоустройство.

През първите шест месеца на 2025 година са реализирани важни инвестиционни проекти, сред които: нова детска площадка на ул. „Стефан Стамболов“, реконструкция на ВиК мрежи по ул. „Стефан Стамболов“, изграждане на трафопост м. „Акациите“. Благоустрояването на ул. „Промишлена“ е в напреднал етап.

В процес на изпълнение са проекти, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост и други програми, включително европейски. Сред тези проекти са изграждането на Младежки център, обновяване на Второ и Четвърто основно училище, въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради на територията на Община Благоевград, закрития плувен басейн в кв. „Еленово“, рехабилитация на улично осветление в града и селата, изграждане на нови социални услуги, подмяна на отоплителни уреди за подобряване на качеството на въздуха, и устойчиво обновяване на жилищни сгради.

Приоритет на Общината остава изпълнението на инвестиционната програма, поддържането на финансова стабилност и предоставянето на качествени публични услуги.

Материалите за изпълнението на бюджета към 30.06.2025 година са публикувани на електронната страница на общината тук .





