Община Благоевград не успя да събори в съда отказа на МОСВ да верифицира 104 000 лв. по проекта за подмяна на печките с твърдо гориво

Препъникамъчето се оказа общинското дружество „Арт Стейдж енд Фест“ ЕООД, което не е достигнало минималния праг от 80% за генериран оборот, имало е и превъзлагане на отделни дейности

Върховен административен съд отхвърли жалбата на община Благоевград срещу Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., която отказа верифициране на 104 676 лв. по договора с МОСВ за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителни устройства на твърди гориво с алтернативни форми на отопление. Проектът е с двойно финансиране – 18 466 929,20 лв. са от Кохезионния фонд на ЕС, а 3 258 869,86 лева са национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

За реализиране на дейностите по проекта на 14.09.2023 общината сключва договор за услуга с общинското дружество „Арт Стейдж енд Фест“ ЕООД с предмет: „Изготвяне на комуникационен план за изпълнение на дейност „Комуникационни кампании на местно ниво“ в изпълнение на Проекта с МОСВ. Стойността на договора е 131 340 лева с ДДС.

На 16.12.2024 г. общината депозира искане за междинно плащане по проекта в размер на 150 240,61 лева. След анализ на представените документи – 7 фактури, е установено обаче, че за 2023 г. „Арт Стейдж енд Фест“ ЕООД не е достигнало минималния праг от 80% за генериран оборот, имало е превъзлагане на отделните дейности (провеждане на пресконференция, доставка на рекламни материали, печат на афиши, изработване на рекламно-информационен споти), освен това има съмнение за конфликт на интереси и съмнение около методиката за определяне на цената. Заключението в доклада е, че посочените обстоятелства отговарят за сигнал за нередност. В резултат Управляващият орган на програмата стартира производство по администриране на нередност по сигнал за нередност № 122 и отказва верифициране на исканото междинно плащане.

Община Благоевград атакува решението за спряната сума в Административен съд – Благоевград и местните магистрати отхвърлят решението на програмата с мотив, че в нея не е посочено правното основание за намаляването на допустимите разходи, поради което актът е определен като незаконосъобразен.

Според ВАС обаче в него не са допуснати нарушения от категорията на съществените, които да обосноват незаконосъобразност. Нещо повече – административният орган правилно се е позовал и на правна норма, която предвижда възможност за отказ от верификация, в случай че е започната процедура по администриране на нередност, каквато всъщност има.

„Отказът не е защото разходът е недопустим, а защото при осъществяването му вероятно е допуснато нарушение на приложимото право, поради което до установяването по надлежния начин на това обстоятелство той не трябва да бъде възстановяван“, дават свой прочит на казуса върховните магистрати.

Освен че отменя решението на Административен съд – Благоевград без право на обжалване, ВАС отхвърля жалбата на община Благоевград срещу решение от 20.02.2025 г. на ръководителя на Управляващия орган на Програма „Околна среда“ 2021-2027, с която е отказано верифициране на 104 676,00 лева, и осъжда общината да плати на МОСВ 1337,41 лв. за разноски по делото.

ВАНЯ СИМЕОНОВА