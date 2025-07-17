Община Благоевград обезпаразитява тревните площи

Община Благоевград стартира втората за тази година масова дезакаризация на тревните площи в града и малките населени места. Обработката ще се извърши в периода от 18 до 21 юли 2025 г, при благоприятни метеорологични условия.

Третирането на обществените зелени площи ще се осъществява в нощните часове, за времето от 23:00 до 06:00 ч.

Изпълнителят на дейностите ще поставя обозначителни табели на обработваните терени с предупреждение към гражданите да не влизат в тревните площи в рамките на 24 часа след третирането.

За обезпаразитяването ще се използват разрешени препарати, съгласно препоръчаните дози и концентрации, гарантиращи безопасност за хората и животните при спазване на инструкциите.

Община Благоевград отправя апел към собствениците на пчелини да се запознаят с обявения по-долу график и при необходимост да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства.

18.07.2025 г.

Тревни площи в/около дворовете на детските градини

ДГ „Синчец“ кв. “Грамада”, ул. “Евтим Дрангов” 17а ДГ „Детски свят“ ул. “Марица” 6 ДГ „Усмивка“ ул. “Освобождение” 3 ДГ „Първи юни“ ул. “Яне Сандански” 3 ДГ № 1 „Ведрица“ ул. “Васил Мечкуевски” 40 ДГ № 2 „Света Богородица“ ж.к. “Орлова чука”, ХI ОУ ДГ № 3 „Детелини“ ул. “К. и Я. Хайдукови” 64 ДГ № 4 „Роса“ ул. “Менча Кърничева” 39 ДГ № 6 „Щастливо детство“ ул. “Свобода” 8 ДГ № 8 „Вечерница“ ул. “Григор Пърличев” 15 ДГ № 10 „Мак“ ул. “Стоимен Календерски” 15 ДГ № 11 „Здравец“ ул. “Лале” 1 ДГ № 12 „Алени Макове“ ул. “Тодор Александров” 47

18.07.2025 г.

Тревни площи в/около дворовете на детските ясли

ДДЯ № 2 „Радост“ ул. “Никола Вапцаров” 45 ДДЯ № 3 „Славей“ ул. “Тодор Александров” 74 ДДЯ № 5 „Конче Вихрогонче“ ул. “Скаптопара” 4 ДДЯ № 9 „Лебедче“ ул. “Скаптопара” 26 ДДЯ № 10 „Макове“ ул. “К. и Я. Хайдукови” 35 ДДЯ № 12 „Кокиче“ ж.к. “Еленово” бл. 7, 7А Филиал № 6 ж.к. “Еленово”, бл.164 Филиал № 8 ж.к. “Ален мак”, бл. 4А Детска кухня РП № 3 ж.к. “Еленово” – здравен център

18.07.2025 г.

Тревни площи в/около училищата

ПМГ и ЕГ ул. “Марица” 4 НХГ „Св.Св.Кирил и Методий“ ул. “Цанко Церковски” 2 СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ ул. “Брегалница” 2 ІІ ОУ „Димитър Благоев“ ул. “Митрополит Борис” 2 ІІІ ОУ „Димитър Талев“ бул. “Св. Св. “Кирил и Методий” 13 ІV ОУ „Димчо Дебелянов“ кв. “Грамада”, ул. “Осогово” 9 V СУ „Георги Измирлиев“ ул. “Христо Чернопеев” 16 VІ СУ „Иван Вазов“ ул. “Яне Сандански” 1 VІІ СУ „Кузман Шапкарев“ ул. “Илинден”13 VІІІ СУ Арсени Костенцев“ ж.к. “Еленово”, ул. “Явор” ІХ ОУ „Пейо Яворов“ ж.к.“Ален мак”,ул.“Борис Ангелушев” ХІ ОУ „Христо Ботев“ ж.к. “Орлова чука” Център за социална образователна подкрепа (ЦСОП) ж.к. “Еленово”, ул. “Свобода” 3 Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост (ПГТЛП) ул. “Васил Левски”60 Професионална гимназия построителство, архитектура и геодезия (ПГСАГ) ул. “Тодор Александров” 56 Професионална гимназия поИкономика (ПГИ) ж.к.“Ален мак”,ул.“Борис Ангелушев” Благоевградска професионална гимназия (БПГ) ул. “Иван Михайлов” 62 ОДК ул. “Сергей Румянцев” 2

18.07.2025 г.

Ж.к.”Запад”, ж.к. „Освобождение“

Детска площадка зад бл.1-8 ж.к. “Запад” Детска площадка бл. 29-38 ж.к. “Запад” Детска площадка зад бл. 29 ж.к. “Запад” Детска площадка м/у бл.п 48-39 ж.к. “Запад”, зад зала „Скаптопара“ Детска площадка зад бл. 11 ул. “Шар планина” Детска площадка зад бл. 17 ул. “Шар планина” Детска площадка м/у бл. 13-15 ул. “Дойран” Зелени площи в междублоковите пространства ж.к. „Запад“

Кв.”Грамада”

Тревните площи с детската площадка с/у ІV ОУ кв. “Грамада”, ул. “Осогово” Детска площадка – 2 бр. и спортна площадка кв. “Грамада”, бл. “Орбита”, ул. „Зеленка“ Детска площадка кв. “Грамада”, ул. „Малешево“ и ул. „Климент Охридски“ Детска площадка (Аско Деница) кв. “Грамада”, ул. „Иван Гарванов“ Зелени площи ж.к. „Орбита“, кв. Грамада

19.07.2025 г.

Ж.к.” Еленово”, ж.к. “Орлова чука”

Детска площадка м/у бл. 23 Б, бл. 18, бл. 24 и бл. 25 ж.к. “Еленово” Детска площадка бл. 33 ж.к. “Еленово” Детска площадка бл. 71 ж.к. “Еленово”, с/у Плувният басеин Детска площадка пред бл. 83 и зад бл. 93 ж.к. “Еленово” Детска площадка пред бл. 53 ж.к. “Еленово” Детска площадка зад бл. 51-52 ж.к. “Еленово” Детска площадка м/у бл. 40-41 ж.к. “Еленово” Детска площадка зад бл. 44 ж.к. “Еленово”, ул. „Батак“ Детска площадка зад бл. 6-8 ж.к. “Еленово” Детска площадка зад бл.59- 61 ж.к. “Еленово” Детска площадка зад бл. 65 ж.к. “Еленово”, зад сервиз „Варко“ Детска площадка зад бл. 101-102 ж.к. “Еленово”, ул. „Преслав“ Детска площадка зад бл. 107-110 ж.к. “Еленово” Детска площадка пред бл. 116 ж.к. “Еленово”, ул. „Хан Омуртаг“ Детска площадка зад бл. 118 ж.к. “Еленово” Детска площадка зад бл. 125 ж.к. “Еленово” Детска площадка бл. 164 ж.к. “Еленово” Детска площадка бл. 169 ж.к. “Еленово” Зелени площи в междублоковите пространства ж.к. „Еленово-1“ иж.к. „Еленово-2“ Парк „Еленово-2” с детските площадки ж. к. “Еленово”, бивш стадион Парк „Еленово-1” с детските площадки ж. к. “Еленово”, до „Варко” Детска площадка зад бл. 214 ж.к. “Орлова чука” Детска площадка до бл. 216 ж.к. “Орлова чука”, ул. „Бачо Киро“ Детска площадка м/у бл. 202-205 ж.к. “Орлова чука” Спортна площадка зад 209 ж.к. “Орлова чука” Зелени площи в междублоковите пространства ж.к. “Орлова чука” имахала „Предела“ Тревни ивици ул. „14-ти полк“

19.07.2025 г.

Зелени площи в селата в община Благоевград

/ детски градини, детски площадки , социални заведения/

Филиал ДГ № 3 „Детелини“ с. Изгрев Детска площадка, до сградата на кметството с. Изгрев Филиал ДГ „Синчец“ с. Зелен дол Филиал ДГ „Усмивка“ с. Церово Детска площадка, пред Читалището с. Селище Детска площадка, в двора на бившето училище с. Логодаж Детска площадка, до сградата на кметството с. Долно Българчево Филиал ДГ „Усмивка“ с. Покровник Детска площадка, зад сградата на кметството с. Покровник Детска площадка, до черквата с. Покровник Детска площадка, в двора на бившето училище с. Покровник Детска площадка, на обръщателната с. Покровник Филиал ДГ „Детски свят“ с. Рилци Детска площадка, пред сградата на кметството с. Рилци Детска площадка, в двора на бившето училище с. Рилци Детска площадка, в двора на бившето училище с. Бело поле Детска площадка, до сградата на кметството с. Церово Детска площадка с. Еленово Детска площадка с. Падеш Дом за пълнолетни лица с деменция „Свети Мина“ с. Падеш

19.07.2025 г.

Тревни площи в МБАЛ и в заведенията за социални услуги

МБАЛ ЦНСТ Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания ул. “К. и Я. Хайдукови” 83 ЦНСТ Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания „Вяра” ул. „Борис Ангелушев” 4 ЦНСТ Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания „Надежда” ул. „Борис Ангелушев” 6 ЦНСТ Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания „Св. Йоан Рилски” ул. „Трудолюбие” 7 Домашен социален патронаж ж.к. “Еленово”, ул. “Явор” № 8 Дневен център за деца/младежи с увреждания „Зорница”Дневен център за стари хора ул. “Скаптопара” № 26 Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Зорница” ул. “Скаптопара” № 28 Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Светлина” ул. „Славянска” № 40 Защитено жилище за лица с психични разстройства „Искра” ул. „Славянска” № 46 Защитено жилище за лица с умствена изостаналост „Слънчев дом” ул. „Тодор Александров” № 98 Защитено жилище за лица с умствена изостаналост „Струма” ул. „Струма” № 23 Център за обществена подкрепаПреходно жилище за деца ул. “Братя Миладинови” 23 Център за временно настаняване ж.к. “Еленово”, бл. 202 В, ет. 1, ап. 1,2,3 и 4 Дом за стари хора „Св. Петка” ж.к. “Струмско”, ул. “Освобождение” 23 Център за социална рехабилитация и интеграция за деца ул. “Христо Смирненски” 5 Б

20.07.2025 г.

Тревни площи и тревни ивици в квартали, паркове и център

Парк “Бачиново” с детските площадки парк “Бачиново” Алея към парк “Бачиново” с 3 бр. детски площадки парк “Бачиново” Парк “Ловен дом” с 1 бр. детска площадка и Розариум център Зоопарк – зелените площи покрай алеите център Централна градска градина с 1 бр. детска площадка център Тревни площи зад сградата на общината център Тревни площи около площад “Г. Измирлиев” пл. “Георги Измирлиев” Солариум ул. „Пирин” Градината пред НАП и Минералната баня с 1 бр. детска площадка център Тревната площ пред пощата център Тревната площ пред сградата на Камерната опера и около паметника на Гоце Делчев център Тревната площ пред банка „УниКредит Булбанк” център, пл. „Македония” Тревни площи в кв. “Вароша” и пред Младежки дом кв. “Вароша” Център за подкрепа на личностно развитие-Център за личностно творческо развитие на децата в Благоевград (ЦПЛР-ЦЛТРДБ) кв. „Вароша“, ул. „Бистрица“ № 1 Тревните площи пред Съдебната палата център Тревни ивици бул. „Св. Св. Кирил и Методий” Градинката при паметника на Васил Левски ул. „Васил Левски” Тревни ивици ул. „Васил Левски” Зелени площи в кв. 118 (срещу МВР) ул. „Владо Черноземски” Парк „Даме Груев” ул. “Даме Груев” Парк „Македония” бул. „Александър Стамболийски” Зелени площи ул. “Полковник Чамишки” Тревни ивици бул. „Св. Димитър Солунски“ Тревни ивици ул. „Иван Михайлов“

20.07.2025 г.

Център, широк център

Детска площадка с/у V СУ ул. „Аргир Манасиев“ Детска площадка м/у бл. 6-5 ул. “Крали Марко” Детска площадка м/у бл. 56 и бл. 58 ул. “Менча Кърничева”, зад миньорските блокове Детска площадка до бл. 24 бул. “Ал. Стамболийски”, до Горска поляна Детска площадка № 2-6 ул. “Страцин” Детска площадка зад бл. 32 ул. “Даме Груев” Детска площадка пред бл.6 ул. “Петър Зографски” Детска площадка пред бл. 16,18 и 20 ул. “Иван Шишман”, зад “Билла” Детска площадка до бл. № 2 – 2 бр ул. “Брегалница”, двора на бившето СУ

21.07.2025 г.

Тревни площи около детски площадки

Ж.к.” Струмско”, ж.к. „Ален Мак“





