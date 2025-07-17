Община Благоевград обезпаразитява тревните площи

Община Благоевград стартира втората за тази година масова дезакаризация на тревните площи в града и малките населени места. Обработката ще се извърши в периода от 18 до 21 юли 2025 г, при благоприятни метеорологични условия.
Третирането на обществените зелени площи ще се осъществява в нощните часове, за времето от 23:00 до 06:00 ч.
Изпълнителят на дейностите ще поставя обозначителни табели на обработваните терени с предупреждение към гражданите да не влизат в тревните площи в рамките на 24 часа след третирането.
За обезпаразитяването ще се използват разрешени препарати, съгласно препоръчаните дози и концентрации, гарантиращи безопасност за хората и животните при спазване на инструкциите.
Община Благоевград отправя апел към собствениците на пчелини да се запознаят с обявения по-долу график и при необходимост да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства.
18.07.2025 г.
Тревни площи в/около дворовете на детските градини
|ДГ „Синчец“
|кв. “Грамада”, ул. “Евтим Дрангов” 17а
|ДГ „Детски свят“
|ул. “Марица” 6
|ДГ „Усмивка“
|ул. “Освобождение” 3
|ДГ „Първи юни“
|ул. “Яне Сандански” 3
|ДГ № 1 „Ведрица“
|ул. “Васил Мечкуевски” 40
|ДГ № 2 „Света Богородица“
|ж.к. “Орлова чука”, ХI ОУ
|ДГ № 3 „Детелини“
|ул. “К. и Я. Хайдукови” 64
|ДГ № 4 „Роса“
|ул. “Менча Кърничева” 39
|ДГ № 6 „Щастливо детство“
|ул. “Свобода” 8
|ДГ № 8 „Вечерница“
|ул. “Григор Пърличев” 15
|ДГ № 10 „Мак“
|ул. “Стоимен Календерски” 15
|ДГ № 11 „Здравец“
|ул. “Лале” 1
|ДГ № 12 „Алени Макове“
|ул. “Тодор Александров” 47
18.07.2025 г.
Тревни площи в/около дворовете на детските ясли
|ДДЯ № 2 „Радост“
|ул. “Никола Вапцаров” 45
|ДДЯ № 3 „Славей“
|ул. “Тодор Александров” 74
|ДДЯ № 5 „Конче Вихрогонче“
|ул. “Скаптопара” 4
|ДДЯ № 9 „Лебедче“
|ул. “Скаптопара” 26
|ДДЯ № 10 „Макове“
|ул. “К. и Я. Хайдукови” 35
|ДДЯ № 12 „Кокиче“
|ж.к. “Еленово” бл. 7, 7А
|Филиал № 6
|ж.к. “Еленово”, бл.164
|Филиал № 8
|ж.к. “Ален мак”, бл. 4А
|Детска кухня РП № 3
|ж.к. “Еленово” – здравен център
18.07.2025 г.
Тревни площи в/около училищата
|ПМГ и ЕГ
|ул. “Марица” 4
|НХГ „Св.Св.Кирил и Методий“
|ул. “Цанко Церковски” 2
|СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“
|ул. “Брегалница” 2
|ІІ ОУ „Димитър Благоев“
|ул. “Митрополит Борис” 2
|ІІІ ОУ „Димитър Талев“
|бул. “Св. Св. “Кирил и Методий” 13
|ІV ОУ „Димчо Дебелянов“
|кв. “Грамада”, ул. “Осогово” 9
|V СУ „Георги Измирлиев“
|ул. “Христо Чернопеев” 16
|VІ СУ „Иван Вазов“
|ул. “Яне Сандански” 1
|VІІ СУ „Кузман Шапкарев“
|ул. “Илинден”13
|VІІІ СУ Арсени Костенцев“
|ж.к. “Еленово”, ул. “Явор”
|ІХ ОУ „Пейо Яворов“
|ж.к.“Ален мак”,ул.“Борис Ангелушев”
|ХІ ОУ „Христо Ботев“
|ж.к. “Орлова чука”
|Център за социална образователна подкрепа (ЦСОП)
|ж.к. “Еленово”, ул. “Свобода” 3
|Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост (ПГТЛП)
|ул. “Васил Левски”60
|Професионална гимназия построителство, архитектура и геодезия (ПГСАГ)
|ул. “Тодор Александров” 56
|Професионална гимназия поИкономика (ПГИ)
|ж.к.“Ален мак”,ул.“Борис Ангелушев”
|Благоевградска професионална гимназия (БПГ)
|ул. “Иван Михайлов” 62
|ОДК
|ул. “Сергей Румянцев” 2
18.07.2025 г.
Ж.к.”Запад”, ж.к. „Освобождение“
|Детска площадка зад бл.1-8
|ж.к. “Запад”
|Детска площадка бл. 29-38
|ж.к. “Запад”
|Детска площадка зад бл. 29
|ж.к. “Запад”
|Детска площадка м/у бл.п 48-39
|ж.к. “Запад”, зад зала „Скаптопара“
|Детска площадка зад бл. 11
|ул. “Шар планина”
|Детска площадка зад бл. 17
|ул. “Шар планина”
|Детска площадка м/у бл. 13-15
|ул. “Дойран”
|Зелени площи в междублоковите пространства
|ж.к. „Запад“
Кв.”Грамада”
|Тревните площи с детската площадка с/у ІV ОУ
|кв. “Грамада”, ул. “Осогово”
|Детска площадка – 2 бр. и спортна площадка
|кв. “Грамада”, бл. “Орбита”, ул. „Зеленка“
|Детска площадка
|кв. “Грамада”, ул. „Малешево“ и ул. „Климент Охридски“
|Детска площадка (Аско Деница)
|кв. “Грамада”, ул. „Иван Гарванов“
|Зелени площи
|ж.к. „Орбита“, кв. Грамада
19.07.2025 г.
Ж.к.” Еленово”, ж.к. “Орлова чука”
|Детска площадка м/у бл. 23 Б, бл. 18, бл. 24 и бл. 25
|ж.к. “Еленово”
|Детска площадка бл. 33
|ж.к. “Еленово”
|Детска площадка бл. 71
|ж.к. “Еленово”, с/у Плувният басеин
|Детска площадка пред бл. 83 и зад бл. 93
|ж.к. “Еленово”
|Детска площадка пред бл. 53
|ж.к. “Еленово”
|Детска площадка зад бл. 51-52
|ж.к. “Еленово”
|Детска площадка м/у бл. 40-41
|ж.к. “Еленово”
|Детска площадка зад бл. 44
|ж.к. “Еленово”, ул. „Батак“
|Детска площадка зад бл. 6-8
|ж.к. “Еленово”
|Детска площадка зад бл.59- 61
|ж.к. “Еленово”
|Детска площадка зад бл. 65
|ж.к. “Еленово”, зад сервиз „Варко“
|Детска площадка зад бл. 101-102
|ж.к. “Еленово”, ул. „Преслав“
|Детска площадка зад бл. 107-110
|ж.к. “Еленово”
|Детска площадка пред бл. 116
|ж.к. “Еленово”, ул. „Хан Омуртаг“
|Детска площадка зад бл. 118
|ж.к. “Еленово”
|Детска площадка зад бл. 125
|ж.к. “Еленово”
|Детска площадка бл. 164
|ж.к. “Еленово”
|Детска площадка бл. 169
|ж.к. “Еленово”
|Зелени площи в междублоковите пространства
|ж.к. „Еленово-1“ иж.к. „Еленово-2“
|Парк „Еленово-2” с детските площадки
|ж. к. “Еленово”, бивш стадион
|Парк „Еленово-1” с детските площадки
|ж. к. “Еленово”, до „Варко”
|Детска площадка зад бл. 214
|ж.к. “Орлова чука”
|Детска площадка до бл. 216
|ж.к. “Орлова чука”, ул. „Бачо Киро“
|Детска площадка м/у бл. 202-205
|ж.к. “Орлова чука”
|Спортна площадка зад 209
|ж.к. “Орлова чука”
|Зелени площи в междублоковите пространства
|ж.к. “Орлова чука” имахала „Предела“
|Тревни ивици
|ул. „14-ти полк“
19.07.2025 г.
Зелени площи в селата в община Благоевград
/ детски градини, детски площадки , социални заведения/
|Филиал ДГ № 3 „Детелини“
|с. Изгрев
|Детска площадка, до сградата на кметството
|с. Изгрев
|Филиал ДГ „Синчец“
|с. Зелен дол
|Филиал ДГ „Усмивка“
|с. Церово
|Детска площадка, пред Читалището
|с. Селище
|Детска площадка, в двора на бившето училище
|с. Логодаж
|Детска площадка, до сградата на кметството
|с. Долно Българчево
|Филиал ДГ „Усмивка“
|с. Покровник
|Детска площадка, зад сградата на кметството
|с. Покровник
|Детска площадка, до черквата
|с. Покровник
|Детска площадка, в двора на бившето училище
|с. Покровник
|Детска площадка, на обръщателната
|с. Покровник
|Филиал ДГ „Детски свят“
|с. Рилци
|Детска площадка, пред сградата на кметството
|с. Рилци
|Детска площадка, в двора на бившето училище
|с. Рилци
|Детска площадка, в двора на бившето училище
|с. Бело поле
|Детска площадка, до сградата на кметството
|с. Церово
|Детска площадка
|с. Еленово
|Детска площадка
|с. Падеш
|Дом за пълнолетни лица с деменция „Свети Мина“
|с. Падеш
19.07.2025 г.
Тревни площи в МБАЛ и в заведенията за социални услуги
|МБАЛ
|ЦНСТ Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания
|ул. “К. и Я. Хайдукови” 83
|ЦНСТ Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания „Вяра”
|ул. „Борис Ангелушев” 4
|ЦНСТ Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания „Надежда”
|ул. „Борис Ангелушев” 6
|ЦНСТ Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания „Св. Йоан Рилски”
|ул. „Трудолюбие” 7
|Домашен социален патронаж
|ж.к. “Еленово”, ул. “Явор” № 8
|Дневен център за деца/младежи с увреждания „Зорница”Дневен център за стари хора
|ул. “Скаптопара” № 26
|Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Зорница”
|ул. “Скаптопара” № 28
|Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Светлина”
|ул. „Славянска” № 40
|Защитено жилище за лица с психични разстройства „Искра”
|ул. „Славянска” № 46
|Защитено жилище за лица с умствена изостаналост „Слънчев дом”
|ул. „Тодор Александров” № 98
|Защитено жилище за лица с умствена изостаналост „Струма”
|ул. „Струма” № 23
|Център за обществена подкрепаПреходно жилище за деца
|ул. “Братя Миладинови” 23
|Център за временно настаняване
|ж.к. “Еленово”, бл. 202 В, ет. 1, ап. 1,2,3 и 4
|Дом за стари хора „Св. Петка”
|ж.к. “Струмско”, ул. “Освобождение” 23
|Център за социална рехабилитация и интеграция за деца
|ул. “Христо Смирненски” 5 Б
20.07.2025 г.
Тревни площи и тревни ивици в квартали, паркове и център
|Парк “Бачиново” с детските площадки
|парк “Бачиново”
|Алея към парк “Бачиново” с 3 бр. детски площадки
|парк “Бачиново”
|Парк “Ловен дом” с 1 бр. детска площадка и Розариум
|център
|Зоопарк – зелените площи покрай алеите
|център
|Централна градска градина с 1 бр. детска площадка
|център
|Тревни площи зад сградата на общината
|център
|Тревни площи около площад “Г. Измирлиев”
|пл. “Георги Измирлиев”
|Солариум
|ул. „Пирин”
|Градината пред НАП и Минералната баня с 1 бр. детска площадка
|център
|Тревната площ пред пощата
|център
|Тревната площ пред сградата на Камерната опера и около паметника на Гоце Делчев
|център
|Тревната площ пред банка „УниКредит Булбанк”
|център, пл. „Македония”
|Тревни площи в кв. “Вароша” и пред Младежки дом
|кв. “Вароша”
|Център за подкрепа на личностно развитие-Център за личностно творческо развитие на децата в Благоевград (ЦПЛР-ЦЛТРДБ)
|кв. „Вароша“, ул. „Бистрица“ № 1
|Тревните площи пред Съдебната палата
|център
|Тревни ивици
|бул. „Св. Св. Кирил и Методий”
|Градинката при паметника на Васил Левски
|ул. „Васил Левски”
|Тревни ивици
|ул. „Васил Левски”
|Зелени площи в кв. 118 (срещу МВР)
|ул. „Владо Черноземски”
|Парк „Даме Груев”
|ул. “Даме Груев”
|Парк „Македония”
|бул. „Александър Стамболийски”
|Зелени площи
|ул. “Полковник Чамишки”
|Тревни ивици
|бул. „Св. Димитър Солунски“
|Тревни ивици
|ул. „Иван Михайлов“
20.07.2025 г.
Център, широк център
|Детска площадка с/у V СУ
|ул. „Аргир Манасиев“
|Детска площадка м/у бл. 6-5
|ул. “Крали Марко”
|Детска площадка м/у бл. 56 и бл. 58
|ул. “Менча Кърничева”, зад миньорските блокове
|Детска площадка до бл. 24
|бул. “Ал. Стамболийски”, до Горска поляна
|Детска площадка № 2-6
|ул. “Страцин”
|Детска площадка зад бл. 32
|ул. “Даме Груев”
|Детска площадка пред бл.6
|ул. “Петър Зографски”
|Детска площадка пред бл. 16,18 и 20
|ул. “Иван Шишман”, зад “Билла”
|Детска площадка до бл. № 2 – 2 бр
|ул. “Брегалница”, двора на бившето СУ
21.07.2025 г.
Тревни площи около детски площадки
Ж.к.” Струмско”, ж.к. „Ален Мак“
|Детска площадка пред бл.1
|ж.к. “Струмско-център”
|Детска площадка до бл.24, зад бл. 22
|ж.к. “Струмско-център”
|Детска площадка зад бл.16
|ж.к. “Струмско”, ул. „Броди“
|Детска площадка зад бл.18
|ж.к. “Струмско”, ул. „Броди“
|Детска площадка зад бл. 17-19
|ж.к. “Струмско”, ул. “Струма”
|Спортна площадка при бл. 9-13
|ж.к. “Струмско”, ул. “Струма”
|Детска площадка зад бл.34
|ж.к. “Струмско”, ул. „Броди“
|Детска площадка зад бл.40-42
|ж.к. “Струмско”, ул. „Броди“
|Детска площадка бл. 24
|ж.к. “Струмско”, ул. „Броди“
|Детска площадка бл. 36
|ж.к. “Струмско”, ул. „Броди“
|Детска площадка м/у бл. 3-5
|ж.к. “Струмско”, ул. “Яне Сандански”
|Детска площадка до Дом за стари хора „Света Петка“
|ж.к. “Струмско”, ул. „Освобождение“
|Детска площадка зад бл. 4-5
|ж.к. „Ален мак”
|Детска площадка зад бл.15-16
|ж.к. „Ален мак”
|Детска площадка зад бл. 13-17
|ж.к. „Ален мак”
|Детска площадка зад бл. 34
|ж.к. „Ален мак”
|Детска площадка зад бл. 35
|ж.к. „Ален мак”, ул. „Б. Ангелушев“
|Детска площадка м/у бл. 38-39
|ж.к. „Ален мак”
|Зелени площи в междублоковите пространства
|ж.к. „Ален мак“ иж.к. „Бялата висота“
|Парк“ Струмско-център” с детските площадки
|ж. к. “Струмско-център”
|Парк “Струмско-север” с детските площадки
|ж. к. “Струмско-север”
|Зелени площи в междублоковите пространства
|ж.к. „Струмско“ икв. „Старо Струмско“