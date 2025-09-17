Община Благоевград обяви нова процедура по ЗОП за енергийно обновяване на четири жилищни сгради

Община Благоевград стартира нова открита процедура по Закона за обществените поръчки за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в четири жилищни сгради, одобрени за финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Обектите, част от Етап II на Програмата, са с адреси: ул. „Полк. Дрангов“ №12, ул. „Д-р Владимир Бъчваров“ №5, ул. „Христо Татарчев“ №27, ул. „Мара Бунева“ №11

Новата процедура се налага, тъй като предходната бе прекратена поради липса на оферти или постъпили предложения, които не отговарят на изискванията.

Крайният срок за подаване на оферти е 16 октомври 2025 г., като прогнозната стойност на обявената поръчка е 901 075,45 лв. без ДДС.

Четирите жилищни сгради са част от общо 29 обекта в община Благоевград, одобрени за обновяване по НПВУ. Общата стойност на финансирането по двата етапа за Благоевград възлиза на близо 20 млн. лв.

Програмата има за цел модернизиране и повишаване на енергийната ефективност на жилищния фонд, като по този начин се подобрят условията на живот и се намали енергийното потребление.





