Община Благоевград осъдена да плати 3000 лв. на възрастна жена, паднала по очи на ул. „Св. Иван Рилски“ преди 11 месеца 

Възрастна жена, пострадала при падане на улица в Благоевград, осъди общината да й плати 3000 лв. за преживените болки и страдания. Това е размерът на обезщетението, което съдия Димитър Беровски постанови да бъде платено от общината на М.С. за претърпените неимуществени вреди. В исковата си молба ищцата твърди, че на 12.12.2024 г. около 10:30 ч. била в центъра на града. Вървяла от пл. „Македония“ към Джамията спокойно по ул. „Св. Иван Рилски“ и изведнъж, стъпвайки на плочките, полетяла неконтролируемо напред, загубила равновесие, направила няколко крачки и паднала, като си ударила главата челно в земята. Започнало да тече много кръв от главата й, поради което била извикана Спешна помощ и била транспортирана до СПО към МБАЛ – Благоевград. След прегледа се прибрала заедно с внука си вкъщи и не излизала от дома си около 20 дни. Нощем не заспивала от силните болки, които изпитвала, освен това сънувала кошмари и постоянно мислела за случилото се. Според нея инцидентът е настъпил, след като се спънала в разклатена плочка на тротоара на ул. „Св.Иван Рилски“, тъй като плочките не били правилно поставени. Общината не била изпълнила задълженията си да поддържа и ремонтира тротоара на процесната улица за осигуряване на най-добри и безопасни условия за преминаването на пешеходци по него. Заради това пострадалата жена завела иск по чл. 49 от ЗЗД в РС – Благоевград срещу общината и претендира за обезщетение от 8000 лв. за причинените неимуществени вреди – душевни болки и страдания. В хода на делото са разпитани свидетели, включително и очевидка, видяла как М.С. паднала до хранителния магазин на ул. „Св. Иван Рилски“. Назначена е съдебномедицинска експертиза, като заключението на вещото лице е, че уврежданията, които е получила жената, са повърхностни травми на главата с охлузвания по изпъкналите части на лицето и подкожен хематом в лявата половина на челото. Травмите са причинили болки и страдания в областта на лицето и челото, като най-интензивни са били през първите 4-7 дни и постепенно са намалявали. Експертът е категоричен, че уврежданията са получени по начина, както са описани. Касае се за спъване, което е дало допълнително инерция на тялото и е било причина за получаване на хематома в областта на челото и за охлузванията в изпъкналите части на лицето на пострадалата жена. Съдия Димитър Беровски счита за доказана причинната връзка между бездействието на служителите на общината и травмите на ищцата“. Общинските пътища и улици следва да се поддържат и ремонтират от общината. Нейните служители са били длъжни както да поддържат тротоара на процесната ул. „Свети Иван Рилски“ в изправно състояние, така и да сигнализират по подходящ начин препятствията и опасностите в него и да ги отстраняват в най-кратък срок. Общината следва да отговаря за всички вреди, произлезли от собствените й улици и тротоари“, посочва в мотивите си съдия Беровски. Той счита за неоснователно възражението на общината, че не било доказано по делото ищцата да се е спънала и паднала от разместена и неравна плочка на тротоара, както и че не ставало ясно точното местоположение на разместената и неравна плочка.

„Събраха се доказателства за обратното”, отсече съдията. Той счита за справедливо община Благоевград, представлявана от кмета, да изплати 3000 лв. на ищцата, като обезщетение над този размер би било прекомерно.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Благоевград.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА