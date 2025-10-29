Община Благоевград осъдена да плати 5000 лв. на 77-г. жена, паднала в двуметрова шахта до заведение „Земя и хляб“

Съдия Кавалова категорична: Съоръжението е част от тротоар, който е собственост на общината, тя е длъжна да го поддържа в изправност

Община Благоевград бе осъдена да плати обезщетение от 5000 лв. на възрастна жена, която пострада при падане в двуметрова шахта в центъра на града. Инцидентът стана на 16 декември миналата година на ул. „Арсени Костенцев“ № 3, при заведението за бързо хранене „Земя и хляб“. 77-годишната хигиенистка на ресторанта Т. Христова почиствала преди обяд падналите листа и стъпила на неукрепена решетка, в резултат на което пропаднала в дълбоката шахта. Пострадалата жена е извадена от дупката и транспортирана за преглед в спешно-приемно отделение на МБАЛ – Благоевград. Изследванията показали, че е с охлузвания по ръцете и краката, но без счупвания. Установен е подкожен хематом на главата, приета е в хирургично отделение, където е проведено 3-дневно медикаментозно лечение на мозъчно сътресение.

Впоследствие пострадалата благоевградчанка завела иск в Районен съд – Благоевград срещу общината по чл. 45 от ЗЗД за причинените неимуществени вреди, като претендира за обезщетение от 10 000 лв. В исковата молба се посочва, че шахтата заема част от тротоара пред търговския обект, до сградата на ул. „Арсени Костенцев“ и входа на намиращата се там аптека. Около шахтата нямало знаци или табели, които да обозначават, че същата е компрометирана и създава опасност при стъпване върху нея. При падането жената е получила мозъчно сътресение, изпаднала в безсъзнание, открила я нейната колежка от обекта и се притекла на помощ, като заедно с други граждани й помогнали с помощта на стълба да излезе от дълбоката шахта. В същото време граждани се обадили на тел. 112, като пристигнали екипи на полиция, пожарна и Спешна помощ и с линейка я закарали за преглед в Спешен център, след което е приета в хирургично отделение. Болничното й лечение приключило на 18 декември, като в предоставената й епикриза било отразено продължаване на лечението в домашни условия и контролни прегледи при лекар. След преглед, извършен на 19 декември от съдебния лекар д-р Яни Златин, й било издадено медицинско свидетелство, в което се удостоверява, че 3 дни след инцидента има оплаквания от общо главоболие, гадене, световъртеж, усилващи се при сядане, ставане и движение болки в областта на кръста и седалището, в десния горен крайник, кръвонасядане с разлят оток в горната част на тила вдясно, охлузвания с обширно кръвонасядане в подмишницата, лакътя и гърба на ръката вдясно, кръвонасядане по кръста и горната част на седалището, кръвотечение от носа. След изписването й от болница й било назначено допълнително лечение, като следвало да приема дълъг период от време болкоуспокояващи медикаменти. Повечето време прекарвала на легло, тъй като всяко едно движение предизвиквало силна болка, не можела да става и да се придвижва без помощта на придружител, в лицето на сина й, който в голяма част от денонощието бил неотлъчно до нея.

От община Благоевград оспорват иска като неоснователен. Твърдят, че настъпилото падане не е в резултат от бездействието на общината, а описаната в молбата „шахта“ представлява част от сграда, в която се помещава търговски обект „Земя и хляб“, където ищцата работи.

В хода на делото, разгледано от съдия Миглена Кавалова, са назначени съдебно-техническа и съдебномедицинска експертиза и са разпитани свидетели.

Вещото лице посочва, че в подземната и в наземната част – решетки на ниво тротоар, шахтата е разположена в публична общинска собственост. Решетката е елемент от тротоара и е достъпна за всички пешеходци и посетители на съседни обекти.

В заключението си вещото лице д-р Камен Аврамов установява, че ищцата е имала световъртеж, гадене, дезориентираност, главоболие и е било преценено, че се касае за мозъчно сътресение, без данни за пълна загуба на съзнание. Проведено е било 3-дневно болнично консервативно медикаментозно лечение и издаден болничен лист за 33 дни нетрудоспособност. Мозъчното сътресение е причинило временно разстройство на здравето, неопасно за живота й.

Като свидетел е разпитана колежка на Т. Христова, която я видяла да лежи в шахтата, като треперела, повтаряла „главата, главата“ , а ръката й била ударена. От Спешна помощ я взели и я закарали да й правят скенер, по-късно се чули, тя едва говорела, повтаряла, че главата много я боли, имала хематом, ръката й била синя, кракът й също, бъбрекът също я болял. Около 2 месеца не била на работа, а като се върнала, пак имала болки.

Преди инцидента Т. Христова не се е оплаквала от нищо, била много жизнена жена, но след това се променила и станала по-нервна и по-страхлива. След инцидента шахтата била оправена от шефа им – собственика на заведението. Синът на пострадалата свидетелствал , че когато видял майка си в отделението по хирургия, дясната й страна била цялата смазана и не можела да става от леглото. Оплаквала се от адски болки по тялото и силно главоболие. Главата й била цялата надута, насинена, със страшна цицина. След 20- ия ден започнала сама да става, но той бил плътно до нея, за да не падне. Гледал я месец и половина като малко дете. Преди инцидента майка му била жизнена и вършела всичко, а след това не можела да пази равновесие и да прави нищо сама. Към днешна дата се оплаквала от главоболие и от болки в кръста и пие още хапчета. След инцидента направили шахтата, като избили желязо и заварили големи планки, за да не мърда наникъде, бил излят и нов бетон.

Проблемната шахта

Съдия Кавалова счита за безспорно установено, че компрометирана част от тротоара на ул. „Арсени Костенцев“ № 3 и наличието на шахта, покрита с решетка, която не е била трайно закрепена, е станала причина за падането на жената, което е довело до описаните увреждания. Съдия Кавалова не споделя възражението на ответната страна, че община Благоевград не е собственик на съоръжението, което е станало причина за претърпените травматични увреждания. Шахтата е част от тротоара, който е собственост на общината, която чрез своите служители има задължение за дейностите, свързани с ремонта и поддържането на общинските тротоари в изправност, с оглед предназначението им.

От показанията на свидетелите, заключението на съдебномедицинската експертиза и останалите доказателства се установява и причинната връзка между неизправността на шахтата и причинените неимуществени вреди на ищцата, т.е. налице е противоправно виновно деяние. С тези мотиви община Благоевград, представлявана от кмета Методи Байкушев, е осъдена да заплати на Т. Христова сумата от 5000 лв., представляваща обезщетение за претърпените неимуществени вреди, изразяващи се в преживените болки, страдания, дискомфот и стрес от падането й в неукрепена и необезопасена шахта, находяща се на тротоара на ул. „Арсени Костенцев“ № 3, ведно със законната лихва от датата на инцидента – 16.12.2024 г. до окончателното изплащане на сумата. Общината ще трябва да заплати и 1150 лв. за съдебни разноски, а ищщата – 300 лв. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Благоевград в двуседмичен срок от връчването му на страните.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА