Община Благоевград осъди експредседателя на РИК от ИТН А. Ризов на 104 000 лв., дължими за данъци и такса битови отпадъци за имоти в Зелен дол

Община Благоевград осъди на 104 000 лв. бившия собственик на кино „Синемакс“ и председател на РИК – Благоевград през 2021 г. от ИТН Ангел Ризов. Сумата е за неплатени данъци и такса битови отпадъци за няколко имота на фирма „Нанотех активи” ЕАД, натрупани за периода от 01.10.2019 г. до 31.12.2023 г. Във фирмата Ризов е управител и член на Съвета на директорите наред с швейцарските „Рег Консулт“ ЕАД и „Паксус Холдинг“ ЕАД.

Като разбивка натрупаните задължения за данък недвижими имоти са 20 556,53 лв. главница и лихви за просрочие в размер общо на 4434,32 лв., а на такса битови отпадъци – 64 915,35 лв. главница и лихви за просрочие от 14 003,11 лв.

Имотите са в с. Зелен дол – земя с площ 15 181 кв.м, ремонтна работилница с РЗП 909 кв.м и още 3 сгради със смесено предназначение.

В своя декларация пред общината „Нанотех активи” сама посочва, че е собственик на недвижимите имоти в Зелен дол, които са придобити като апортна вноска. Това станало на 30.06.2019 г., когато едноличният собственик на „Технопарк активи“ ЕАД – регистрираното в Швейцария дружество „Рег Консултринг“ ЕАД, взел решение „Технопарк активи” да учреди еднолично акционерно дружество и да предприеме процедура по внасяне на непарична (апортна вноска) на поземления имот в местността Юрто на с. Зелен дол заедно с построените в имота сгради на „Нанотех активи” ЕАД.

От отдел „Местни данъци и такси“ на община Благоевград издали акта за установяване на данъчни задължения на „Нанотех активи” ЕАД през декември 2023 г., а директорът на дирекцията го потвърждава през февруари 2024 г. Фирмата обжалва акта заради техническа грешка – в първия акт е посочена ставка от 12 промила върху данъчната оценка на имотите, която обаче във втория акт е коригирана на 6 промила, каквато е действащата в момента в Благоевград за бизнеса. Освен това, според защитата на Ризов, в актовете не са изложени мотиви по въпроса как точно са определени размерите на данъка и таксата. В съдебна зала адвокатите разяснили виждането си по въпроса – критерият за определяне размера на таксата за битови отпадъци „данъчна оценка на имота“ не е справедлив, докато събирането на таксата на база площ на имота би било по-справедливо решение.

Според вещо лице, дало заключение в съдебна зала, данъчната основа за изчисление на данъка и таксите за процесиите години от 2019 г. до 2023 г. е определена правилно от административния орган в оспорения акт. Магистратите от Административен съд – Благоевград и Върховен административен съд пък са категорични, че защитната теза на фирмата, според която данъци се дължат не от 2019 г., когато имотите са придобити, а от 2023 г., когато е съставен актът от община Благоевград, е крайно неприемлива.

Решението на ВАС, според което представляваната от Ангел Ризов фирма трябва да си плати задълженията на общината, е от вчера и без право на обжалване.

ВАНЯ СИМЕОНОВА