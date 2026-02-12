Община Благоевград отвори ценовите оферти на кандидатите да изградят Клетка 2 от депото

Конкурсна комисия отвори ценовите оферти по обществената поръчка за изграждане на Клетка 2 (етап II) на Регионалната система за управление на отпадъците, обслужваща общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево.

До настоящия етап са допуснати ДЗЗД „ГРОМА БУЛ 2025“, което предлага цена от 1 007 212,82 евро и консорциум „РСУО – клетка 2 Благоевград 2025“ с оферта от 891 613,65 евро, при прогнозна стойност на проекта от 1 007 245 евро.

Третият кандидат, подал документи за участие в обществената поръчка, е отстранен поради несъответствия в техническата документация.

Клетка 2 е втората фаза от изграждането на регионалното депо и е проектирана като самостоятелен сектор с всички необходими мерки за безопасно депониране на отпадъци. Площта на депото е 106 декара, а капацитетът за отпадъци е около 256 550 тона.

Изграждането на Клетка 2 ще увеличи капацитета на депото и ще намали риска от замърсяване на подпочвените води. Проектът използва вече изградена инфраструктура – ВиК мрежи, пътища и пречиствателни съоръжения, което ще осигури бързо въвеждане в експлоатация. При оптимална работа на сепариращата и компостиращата инсталация количеството отпадъци за рециклиране и биоразграждане ще нараства до 40%, а депонираната част ще намалява до 60–70%.

С изграждането на Клетка 2 Община Благоевград ще разполага с модерна и безопасна система за управление на отпадъците, която отговаря на всички национални и европейски изисквания за екологична защита и дългосрочна устойчивост.

Предстои комисия да разгледа ценовите оферти, след което ще се премине към подписване на договор за изпълнение. Срокът за изпълнение на СМР е 90 календарни дни.