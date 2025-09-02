Община Благоевград подобрява чистотата в града с нови подземни контейнери

“Корали” ООД и “Техно Виста” ЕООД са фирмите, подали документи за сключване на рамково споразумение по обществена поръчка за доставка на 45 броя нови подземни контейнери за нуждите на община Благоевград.

Единият кандидат е предложил цена от 402 525,00 лева без ДДС, а другият 322 999,65, при прогнозна стойност, заложена от възложителя 402 750,00 без ДДС.

Офертите ще бъдат разгледани от конкурсната комисия, след което ще се премине към подписване на договор за изпълнение.

Съоръженията с обем 3 м³ следва да бъдат оборудвани с механизъм за отваряне с крачен механизъм, осигуряващ безопасна и удобна експлоатация. Контейнерите трябва да бъдат водонепроницаеми, устойчиви на корозия, удари и натиск от земята и странични сили. Надземната част следва да е от неръждаема стомана и галванизирани метални елементи, с капак, който самозатваря отвора за отпадъци, за да се предотврати проникване на вода, миризми и риск от възникване на огън.

Подземните контейнери значително ще подобрят хигиената в градската среда.





