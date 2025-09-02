Община Благоевград премахва дървото, от което снощи се отчупи клон, ще бъде отстранен и още един конски кестен на главната пешеходна улица „Тодор Александров“ поради лошо санитарно състояние на дърветата и реална опасност за здравето на преминаващите граждани.

Необходимостта от отсичането им бе установена при извършен спешен оглед от експерти от отдел „Екология“. Санитарните експертизи сочат, че двата кестена, разположени пред №26 и №41, са в лошо състояние. Стволовете им са разцепени, има вътрешно гниене и хралупи, което ги прави потенциално опасни за минувачите.

За премахване на опасните дървета е издадена заповед, в която е посочено, че е необходимо незабавно изпълнение.

Дейностите се извършват от правоспособни специалисти при пълно спазване на мерките за безопасност, а районът ще бъде почистен веднага след приключване на работата.

На мястото на премахнатите дървета ще бъдат засадени дървета от вид „червен конски кестен“, които ще продължат да допълват зелената система в областния център.

През следващата седмица ще бъде извършен оглед на всички дървета по главната пешеходна улица.





