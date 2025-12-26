Община Благоевград преустановява картовите и електронни плащания на касите от 29 декември

Община Благоевград обяви временни промени в работата на касите за плащания през следващата седмица, свързани с въвеждането на еврото и годишното приключване на обслужващата банка.

По информация на местната администрация, на 29 декември в 18:00 часа ще бъде преустановен приемът на плащания чрез ПОС-терминал на касите в сградата на Общината. Ограничението ще важи и за редица електронни и партньорски платежни канали, включително виртуален ПОС, ePay, Fast Pay, EasyPay, „Български пощи“, iCard, както и банкови институции като Общинска банка, Банка ДСК, ОББ, „Пощенска банка“, „УниКредит Булбанк“, ПИБ, „Алианц Банк България“ и Единната входна точка за електронни плащания на Министерството на електронното управление.

Касите ще продължат да работят, като до 10:00 часа на 30 декември ще се приемат плащания единствено в брой.

От Общината отправиха апел към гражданите от 1 януари да извършват плащания с банкови карти, за да се избегнат неточности и технически затруднения, които биха могли да възникнат при преминаването към новата валута и обработката на парични транзакции.

Местната администрация напомня на жителите да планират своите плащания предварително и да се информират за промените в сроковете на обслужване.