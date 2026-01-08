Община Благоевград призовава шофьорите да не паркират по стръмните и тесни улици заради възможни заледявания

Във връзка с очакваните валежи и ниски температури, Община Благоевград призовава водачите на моторни превозни средства да избягват паркирането на автомобилите си по високите части на града и по тесните улици, сред които „Бадемите“, „Дъбравска“, „Мелник“, „Стара планина“, „Панайот Хитов“, „Шипка“, „Прилеп“, квартал „Освобождение“ и други.

Целта е да се улесни преминаването на почистваща техника, в случай на необходимост от ползването ѝ, което ще допринесе за безопасно движение на пешеходци и шофьори.

Община Благоевград благодари за проявеното разбиране!