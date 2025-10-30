Община Благоевград пуска безплатни автобуси на Архангелова задушница, парк „Македония“ е отворен за паркиране на МПС

Линия №2 от градския транспорт в Благоевград, която обслужва спирките в близост до Старите и Новите гробища в областния център, ще е безплатна за времето от 07.00 ч. до 13.00 ч. на 01 ноември, когато отбелязваме Архангелова задушница.

От 07:00 до 08:00 и от 12:00 до 13:00 часа автобусите ще се движат в интервал от 15 минути, а в диапазона от 08:00 до 12:00 часа ще бъдат на 10 минути.

Целта е хората, които почитат паметта на своите близки, да бъдат улеснени.

С цел по-голямо удобство за жителите Община Благоевград е направила необходимата организация и водачите на МПС ще могат да паркират автомобилите си в парк „Македония“.