Община Благоевград спечели делото срещу МОСВ за 715 000 лв., изразходвани за изграждане на път към анаеробната инсталация

Община Благоевград спечели съдебната битка с МОСВ за отказа на Управляващия орган на ОП „Околна среда“ да признае и изплати сумата от 715 170,94 лв., изразходвани за изграждане на довеждащ вътрешноплощадков път към анаеробната инсталация.

С окончателно свое решение Върховен административен съд се произнесе в полза на община Благоевград и сложи край на спора с МОСВ, започнал в началото на 2024 г. С решението си ВАС оставя в сила решението на Административен съд – Благоевград от април 2025 г., с което беше отменен отказът на Управляващия орган да признае разходите на общината за изпълнените дейности.

Съдът е категоричен, че представената по делото техническа експертиза напълно потвърждава, че всички заявени за верификация от община Благоевград строително-монтажни работи са реално извършени и твърденията на Управляващия орган за дублиране не отговарят на фактите.

Припомняме, че през 2023 г. община Благоевград възложи геотехническо обследване на заложения в проектите терен за изграждане на довеждащия вътрешно площадков път, резултатите от което потвърдиха съмненията, че теренът е неподходящ и опасен заради неблагоприятни почвени условия и риск от свлачищни процеси. Това наложи спиране на строителните дейности върху първоначално планираното трасе и проектиране на ново. Проектът бе одобрен от главния архитект на община Благоевград на 17.11.2023 г. През април 2024 г. строежът бе завършен, а анаеробната инсталация е въведена в експлоатация.

В МОСВ беше внесено искане за възстановяване на изразходваната от община Благоевград сума от 715 170,94 лв., изразходвани за изграждане на довеждащ вътрешно площадков път към анаеробната инсталация, придружено с всички изискуеми документи и доказателства. МОСВ го отхвърли и последва обжалване от общината.

С окончателното си решение ВАС отмени решението на УО на ОПОС към МОСВ за отказ да верифицира и изплати на общината сумата от 715 170,94 лв. и присъди МОСВ да изплати на община Благоевград над 50 000 лв. направени разходи по делото.

Проектът за изграждане на Анаеробната инсталация е на обща стойност 41 093 732 лв., 85% от които се финансират по ОП „Околна среда 2014 – 2020“. Бенефициент е община Благоевград в партньорство с още 4 общини – Симитли, Бобошево, Кочериново и Рила. Съоръжението е с капацитет близо 16 000 тона годишно и ще обслужва 100 000 жители на петте общини. Разделно събраните биоразградими отпадъци (хранителни, зелени и/или дървесни) ще се третират в специално изградени херметически затворени биореактори, вследствие на което ще се произвежда биогаз и компост.

