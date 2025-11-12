Община Благоевград с глоба за непредставен доклад колко минерална вода ползва „Кристо 2008“, бизнесмени от Банско с акт заради отглеждане на 1 костенурка

Акт на стойност от 150 до 1000 лв. ще получи община Благоевград заради непредставянето на доклад по изпълнение на условията, вписани в разрешителното, издадено от общината, на „Кристо 2008“ ЕООД в качеството му на титуляр на разрешително за водовземане. Нарушаването на правилата за деклариране, отчитане и контролиране при осъществяване на разрешеното водовземане или ползването на воден обект подлежи на санкция по реда на чл. 200, ал. 1, т. 4 от Закона за водите.

Санкцията по отношение ползването на минерална вода от бившата фирма на ексобщинския съветник от Благоевград Христо Ковачки бе огласена в последния отчетен доклад на РИОСВ – Благоевград. Съгласно закона периодично общината е длъжна да контролира дебита минерална вода, който получават хотел „Монте Кристо“ на Ковачки, хотел „Езерец“ и общинският басейн в „Еленово“. Няма яснота дали пропускът за „Кристо“ е чиновнически, но санкцията, независимо от размера й, трябва да се поеме от общинската хазна.

Акт за значително по-голяма сума – от 2000 до 10 000 лв., ще получи „Кюстендилска вода“ ЕООД заради ползването на яз. „Калин“ и бетонова шахта при изтичалото на ВЕЦ „Каменица“ в землището на с. Пастра, община Рила, без издадено разрешително за водовземане по реда на Закона за водите.

Същата глоба грози и разложката „Божанов груп“ ЕООД, която е хваната да ползва без разрешително водите на река Валявишка и река Язо посредством напоителен канал, обслужващ трошачно-миячната й сортировъчна инсталация. Нарушението е често срещано и по правило фирмите, които обжалват такива актове в съда, губят делата.

Другото контролно звено на МОСВ – Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, обаче се оказа безсилно по отношение на сигнал за „критично намаляване на водното ниво на яз. „Дяково“ и необходимост от спешни мерки“.

Извършена е проверка на място съвместно с представители на община Бобов дол и „Напоителни система“ ЕАД, клон „Струма – Места“. Последните представили данни, че използваните водни обеми от яз. „Дяково“ през месец септември 2025 г. не надвишават разрешените с режимния график на МОСВ за същия месец. Към 15.10.2025 г. е засечено водно ниво на 654,09 м, на която съответства наличен обем на яз. „Дяково“ от 19 048 209 куб.м. „Напоителни системи“ ЕАД предоставили и списък с водоползватели, но не е представена информация за нерегламентирани водовземания от язовира и такива всъщност не са констатирани. От БДЗБР обаче уточняван в доклада си от проверката, че е извън компетенциите им преценката за разрешените месечни лимити на ползваните обеми с месечния график за използване на водите от комплексните и значими язовири, какъвто е „Дяково“.

С наказателни постановления от проверките през октомври са кюстендилското хотелиерско дружество „Стримон СПА“ АД, което е собственост на латвиеца Андрейс Члаидзе – наложените му глоби са 2 на обща стойност 1150 лв., „ВиК“ ООД – Перник – 2000 лв., община Перник – 1000 лв.; „Лозеница 2018“ ООД на Росен и Маргарита Христови от Марикостиново – 150 лв., пловдивската „Унимекс“ ЕООД на Венцислав Гатев – 1000 лв., столичната „Биоагроинвест“ ЕООД на Росен Григоров – 150 лв., глобена е още кресненската „Водемил“ ЕООД на Мая Благоева, братовчедка на висаджиите Васил и Георги Илиеви, и др.

Сред по-любопитните санкции, наложени от РИОСВ – Благоевград, са на „ВИ 2017“ ООД. Фирмата е на Иво Димов и Върбан Даков от Банско. Глоба ще им бъде наложена заради незаконно отглеждане на 1 бр. от защитения вид обикновена блатна костенурка.

Най-много санкции миналия месец РИОСВ е наложила заради неспазване на индивидуалните емисионни ограничения при заустване на отпадъчни води. Актове за това нарушение ще бъдат връчени на „Ес Ти Ес Медикал груп“ АД – гр. Сандански, който има предприятие за производство на облекла за еднократна употреба за медицината и индустрията, на „Стоун 2002“ ООД – Сандански, която има трошачна инсталация и бетонов център във Вълково, на община Сандански, и др.

ВАНЯ СИМЕОНОВА