Община Благоевград с кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата

Община Благоевград и „БалБок Инженеринг“ АД организират кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата.

Тя ще се проведе в два последователни дни – 13 и 14 октомври.

Отпадъците ще се приемат в мобилен събирателен пункт за безвъзмездно предаване, който ще бъде разположен, както следва:

На 13.10.2025 г от 10:00 до 12:30 часа на адрес: гр. Благоевград, ул. „Св. Иван Рилски“ и площад „Македония“, до сградата на Камерна опера Благоевград и от 13:00 до 16:00 часа на адрес: гр. Благоевград, ж.к. „Еленово“, ул. „Георги Андрейчин“, в района на паркинг пред супермаркет.

На 14.10.2025 г. от 10:00 до 12:30 часа на адрес: гр. Благоевград, ж.к. „Запад“ в района на паркинга пред автомивката и от 13:00 до 16:00 часа на адрес“ Благоевград, ж.к. „Струмско“, ул. „Освобождение“, в района на супермаркет „Стоми“.

Жителите ще могат да предават безвъзмездно следните видове отпадъци:

– замърсени опаковки – опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества;

– лекарства с изтекъл срок на годност – цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти;

– живак и живаксъдържащи уреди – живачни термометри, флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак;

– домакински препарати и химикали, съдържащи опасни вещества – почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви, фотографски химични вещества и смеси;

– лакове и бояджийски материали – лакове, бои, политури, разтворители и разредители за боя, терпентин, лепила, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества.

Изхвърлянето на опасни битови отпадъци в общия поток смесени отпадъци създава риск за здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата за отпадъци.

Община Благоевград призовава гражданите да се възползват от предоставената възможност и да предадат наличните в дома си опасни битови отпадъци в рамките на кампанията!