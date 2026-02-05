Община Благоевград учреди Годишни бизнес награди и отвори онлайн форми за номинации и кандидатстване

Община Благоевград обявява първото издание на Годишни бизнес награди – Благоевград, с които ще бъдат отличени местни компании с принос за икономическото развитие, социалното израстване и иновативната среда в областния център през изминалата 2025 година.

В рамките на Годишни бизнес награди – Благоевград 2025 ще бъдат присъдени отличия в 3 категории: „С принос към общността“, „Поглед към бъдещето“, и „Растеж и развитие“, в които компаниите ще могат да кандидатстват, а победителите ще бъдат определени от компетентно жури.

Категория „С принос към общността“ е насочена към компании, реализирали социални инициативи, дейности в подкрепа на местната общност, екологична отговорност и устойчиво развитие. Критериите за оценка включват социално въздействие, екологична отговорност, подкрепа за местни каузи, както и измерими и документирани резултати.

В категория „Поглед към бъдещето“ се отличават компании, които внедряват иновации, нови технологии, дигитални решения и трансформират бизнес процесите си с дългосрочна визия. Оценяват се иновативност, технологична трансформация, въздействие върху съответния сектор и устойчивост на бизнес модела.

Категория „Растеж и развитие“ обхваща компании с отчетлив финансов или пазарен растеж, организационно развитие и принос към заетостта. Критериите включват финансови показатели, създаване на работни места, пазарно разширяване и стратегическо планиране.

Компаниите могат да кандидатстват в повече от една категория, като попълнят онлайн формуляра за номинация, изберат съответната категория или категории, представят мотивация и придружаващи документи. Формулярът е достъпен тук до 22 февруари.

Гражданите ще могат да определят свой собствен победител, като сами номинират компанията, която има най-значим принос за развитието на Благоевград според тях. Фирмата, събрала най-много номинации ще бъде отличена със специалната награда „Любимецът на Благоевград“. Формулярът за номинации от граждани е достъпен тук до 25 февруари.

Първото издание на Годишни бизнес награди – Благоевград 2025 стартира на 5 февруари с отваряне на формулярите за кандидатстване от компании и за номиниране от граждани. На 11 март всички победители ще бъдат отличени на официална церемония по награждаване.

Инициативата има за цел да насърчи добрите бизнес практики, устойчивото развитие и активната роля на компаниите в местната икономика и обществен живот.

Допълнителна информация е достъпна на официалните комуникационни канали на Община Благоевград.