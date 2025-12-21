Община Бобов дол ремонтира две селски кметства и пенсионерския клуб за 54 000 лева

Община Бобов дол ремонтира сградите на две кметства броени дни преди Коледа. В Долистово и Шатрово вече се радват на по-комфортни стаи и добре изглеждаща фасада. Същото може да се каже и за пенсионерския клуб в миньорския град.

Кметството в село Шатрово и в село Палатово /сн. 2/ Обновеният пенсионерски клуб в Бобов дол

От местната администрация допълниха пред репортер на ,,Струма“, че парите са отпуснати от капиталовата програма, а работата е била извършена от местни строителни фирми. Общата сума за ремонта на трите сгради възлиза на точно 54 000 лева. От тях 30 000 лева са били отделени за ремонтните дейности в сградата на кметството в Долистово, където е обновен покривът. Подменени са още гредите, а на някои места са сменени и талпите. Отделно от това са поставени и нови цигли, капаци и улуци, както и нова мембрана.

Ремонтът в сградата на кметството в Шатрово пък е на стойност 10 000 лева. Там е извършено частично измазване, грундиране и боядисване.

14 000 лева е коствало на миньорската община да осъществи вътрешни ремонти в помещения в местния пенсионерски клуб, който вече е по-приветлив и уютен. Помещенията са обновени, сменена е дограмата, обърнати са прозорците. Ремонтирана е тоалетната, сменен е водопроводът и е направена канализация. Стените и таванът са шпакловани и боядисани. Така мястото вече изглежда далеч по-приветливо и уютно за възрастните хора от Бобов дол.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ