Община Дупница дава 335 000 лева без ДДС за 2000 нови контейнера и кофи за смет

Община Дупница обяви обществена поръчка за доставка на общо 2000 нови контейнера и кофи за смет, предназначени за домакинствата и бизнеса. Поръчката има за цел да осигури необходимите съдове за нормалното изпълнение по сметосъбиране.

Общата прогнозна стойност е 335 000 лева без ДДС, като това е максималната сума, която възложителят може да заплати. Всички оферти, които надвишават предназначения бюджет, ще бъдат автоматично отстранявани.

Финансирането е изцяло със собствени средства на община Дупница. Оттам подчертават, че плащането към избрания изпълнител ще се извършва разсрочено за срок от 18 месеца след приемане на доставката.

Условията и реда на плащания са разписани в проекта на договора. Срокът за изпълнение на доставката ще бъде предложен от доставчиците, но не може да надвишава 60 календарни дни от парафирането на контракта.

Поръчката предвижда закупуване на нови и неупотребявани съдове за сметосъбиране – 1000 броя пластмасови контейнера за смесен битов отпадък от 1100 литра, 950 броя пластмасови кофи за смесен битов отпадък от 120 литра и 50 броя пластмасови кофи за биоотпадък от 120 литра. Всички съдове трябва да отговарят на техническите изисквания, да бъдат произведени от качествени материали и да покриват действащите стандарти за качество и безопасност.

Новото оборудване ще бъде използвано в ежедневните дейности по сметосъбиране и сметоизвозване в Дупница.

Припомняме, че именно тази тема ще бъде бурно обсъждана по време на днешното извънредно заседание на местния парламент. На сесията трябва да стане ясно дали дупничани ще плащат по-висока такса смет от Нова година.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ



