Община Дупница изпрати покани до три пловдивски фирми за надграждане на културно събитие срещу близо 39 хиляди евро

Общинската администрация в Дупница обяви обществена поръчка, свързана с тематично надграждане на културно събитие. Инициативата е свързана с честването освобождението на града и част от проекта „Дупница – сцена на културно многообразие“. Изпратени са покани към три фирми: двете пловдивски – „ФФ Автор Георгиев С-ие“ СД“ и „ПГ систем“ ЕООД“, както и „Ди Ес систем“ ЕООД, регистрирана в село Йоаким Груево, отново община Пловдив.

Максималната стойност на поръчката е 38 772 евро. Основната цел на проекта е стимулирането на местните културни политики и разширяване на възможностите за изява на културните оператори на територията на общината. Планираният обхват на поръчката включва богата и разнообразна програма, която акцентира върху традициите, културното наследство и съвременните форми на изкуство.

От общинската администрация искат да утвърдят честването за освобождението на града като значимо културно събитие



„Сред заложените дейности са представяне на традиционни празнични ритуали от Дупнишкия край и тържествено откриване с участието на местни таланти, фолклорни ансамбли и представителни състави. Предвижда се и участие на гост-изпълнител или танцова формация от друго населено място. Специално внимание ще бъде отделено на най-малките жители и гости на града чрез организиране на детски празник, който включва анимация, игри, награди и куклен театър. Празничната атмосфера ще бъде допълнена от светлинно шоу, както и от културни инициативи с визуален и образователен характер“, коментираха пред репортер на „Струма“ от общинската администрация.

От там допълниха, че в рамките на събитието ще бъде организирана и изложба под наслов „Дупница през моите очи“. Част от експозицията ще бъдат традиционна украса, народни носии и занаятчийски предмети. Няма да бъдат пропуснати и кулинарните демонстрации на местни рецепти като баници, тиквеници и други характерни за региона ястия.

С реализирането на проекта община Дупница цели да утвърди празника като значимо културно събитие. Припомняме, че през последните години то се чества на 14 януари. На този етап все още няма яснота дали през тази година то ще бъде отбелязано на тази дата, или на по-късен етап през първия месец от годината.

