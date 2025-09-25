Община Дупница иска временно да изхвърля боклука си в депото край с. Бучино

Община Дупница иска да изхвърля временно боклука си в депото край благоевградското село Бучино. С писмо до Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Благоевград кметът Първан Дангов иска среща, на която да се обсъди възможността боклукът на общината да се депонира в благоевградското сметище, докато се изгради нова клетка в депото на Дупница.

„В момента нямаме клетка за запръстяване на негодните за рециклиране отпадъци и в тази връзка искаме сдружението на петте общини, което управлява депото в Благоевград, да ни разреши да транспортираме отпадъка в с. Бучино. Ще предложим като ангажимент да резервираме същия капацитет в новата ни клетка, чието изграждане предстои“, обясни за „Струма“ Първан Дангов и даде пример, че ако се депонират 30 т, същото количество ще се приеме в дупнишкото депо.

В момента е в ход обявяване на процедурата за възлагане на поръчката за изграждане на новата клетка в Дупница и общинското ръководство се надява това да стане до 1,5 г. – 2 години. Темата ще се обсъди на среща в Благоевград, насрочена на 2 октомври.

На заседание на общото събрание на сдружението преди няколко дни представителите на петте общини са одобрили пазарната стойност на обществената поръчка за изграждане на клетка 2 в депото край с. Бучино. Тя е в размер на 1 970 000 лв. без ДДС и е под предложената най-ниска цена в проведените преди 3 седмици пазарни консултации.

Припомняме, ценовите предложения, които вестник „Струма“ огласи: на „Европейски пътища“ АД е 1 973 599,98 лв. без ДДС, на „Етерна Кънстракшън“ АД е 1 907 404,81 лв. без ДДС, на „ПГС“ АД – 2 964 487,98 лв. без ДДС, и на четвъртия участник в консултациите – „Булплан инвест“ ООД – 2 921 356,26 лв. без ДДС.

Общините Благоевград, Симитли, Бобошево, Кочериново и Рила са взели решение за възлагането на обществената поръчка за изграждане на клетка 2 да сключат помежду си споразумение.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА





