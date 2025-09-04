Община Дупница отчете 94% изпълнение на бюджета си за 2024 г.

Приходите от местни дейности и общински такси надхвърлиха планираното



94% на годишна база е изпълнението на бюджета на община Дупница за 2024 година, показват данните, които изнесоха от кметството преди публичното обсъждане на финансовата рамка.

Първоначално бюджетът на община Дупница за миналата година беше приет в размер на почти 56,5 милиона лева, като в него бяха предвидени повече от 40 милиона за делегирани държавни дейности, а над 16 млн. за местни такива.

Впоследствие, заедно с направените промени и допълнителни трансфери от държавата, уточненият план достигна 75,2 милиона лева. Към края на 2024 година изпълнението е било в размер на 70,5 млн. лв., което представлява именно 94% на годишна база.

Приходите от местни дейности също показват добра събираемост. При план от 23,9 милиона лева постъпленията са над 24,1 млн. лв., или 101% изпълнение.

Планираното е надхвърлено и при приходите от общински такси, като там отчетът показва изпълнение на 109%.

Просрочените задължения в края на миналата година са в размер на 2,2 милиона лева, или 3,2% от разходите – стойност под допустимия от закона лимит от 5%.

От общинското ръководство подчертаха пред репортер на „Струма“, че бюджетът показва стабилност във финансовото управление на Дупница за миналата година. Материалите, свързани с отчета на миналогодишния бюджет, вече са качени са на сайта на кметството. Общественото обсъждане е насрочено за 10 септември (сряда) от 16 часа в заседателната зала на Общинския съвет. Тогава всички граждани и представители на различни неправителствени организации, както и политически партии ще могат да задават своите въпроси.

След него годишният финансов отчет за 2024 година ще бъде разгледан и на една от следващите сесии на местния парламент.

Междувременно подобно публично обсъждане ще се състои и в съседната община Бобов дол. То е насрочено за 11 септември (четвъртък) от 10 часа в заседателната зала на общинската администрация. Предстои и материалите с подробни данни да бъдат качени на сайта на кметството.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ











