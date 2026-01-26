Община Дупница очаква близо 900 000 евро от имоти, местният парламент ще прави одит на ГУМ

Съветниците откриват и процедура за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Кюстендил с мандат 2026-2030 година



Общинските съветници в Дупница ще разгледат 11 докладни записки на 29 януари, когато ще проведат своето първо редовно заседание за 2026 година.

Предстои да бъде гласувана годишната програма за управление и разпореждане с имоти. В нея са описани тези от тях, които общината има намерение да продава, отдава под наем или дава на концесия. От обобщената справка става ясно, че кметството очаква приходи от това перо в размер на общо 856 400 евро. Най-голям дял от тях трябва да дойде от управлението на общинска собственост – 521 400 евро, като основните източници са отдаване под наем на земеделски земи, терени, помещения и общински жилища. От разпореждане с общински имоти се планира в местната хазна се очаква да дойдат 335 000 евро – основно от продажба на имоти, учредяване на вещни права и концесии.

Предвидените разходи за дейности, свързани с управление и поддръжка на общинска собственост, пък възлизат на 35 500 евро. В тях попадат техническите дейности, обявления, поддръжка и задължителни застраховки.



По друга точка местният парламент трябва да създаде временна комисия за одит на ГУМ – Дупница, която ще има за задача да направи анализа на приходите и разходите на общинското дружество. След това избраните в нейния състав общински съветници ще трябва да изготви препоръки за повишаване на приходите и повишаване на финансовата ефективност. Във въпросната комисия ще влязат шестима от местните народни представители – Костадин Костадинов (КОД) като председател, както и Йордан Йорданов (ГЕРБ), Ивайло Петров (БСП), Георги Градевски („Глас народен“), Павел Коларски („Бъдеще за Родината“) и Шейхриар Златарска (ДПС). Срокът за работа на комисията ще бъде 14 дни от датата на приемане на решението, като след приключването на одита, резултатът трябва да бъде представен пред Общинския съвет.

Както „Струма“ вече писа, преди около година стана ясно, че се планира сградата на градския универсален магазин да придобие нов и по-модерен вид. Коментираше се, че за целта е предвидено увеличаване на търговските площи. Идеята тогава бе външните магазини да бъдат разширени, като се усвои пространството до тротоара. В момента там се намират малки зони с цветя и кашпи, които често стават жертва на вандалски прояви в тъмните часове на деня. Планът на ръководството на ГУМ беше да бъдат сложени големи витрини, които да „отворят“ визията на сградата. Така външните магазини биха могли да бъдат издърпани напред, до тротоара. По този начин щеше да се разшири търговската площ, а визията да стане по-красива. В момента тези магазини са много сблъскани назад и нямат добра видимост. Ако се сложат едни хубави витрини, както на всички магазини по търговската улица, се очакваше и самата гледка да стане много по-хубава. Настоящите магазини са от стария тип, които са още от 1980 година, когато ГУМ отваря врати и оттогава не са пипани.

Общинските съветници ще разгледат 11 докладни записки на 29 януари ГУМ – Дупница



Повече от една година по-късно тези планове все още не са реализирани. По всяка вероятност обаче с апетитите на нови инвеститори най-вероятно и обликът на големия магазин в топ центъра на Дупница ще претърпи дългоочакваната промяна. За деклариран сериозен интерес от по-голям инвеститор стана ясно на ноемврийската сесия на Общинския съвет. Тогава местните народни представители решиха началната цена за провеждането на търг по отдаването на площи в сутерена на ГУМ да бъде 10 лева (5.11 евро). Към момента минималната сума за наемане на площи в самия голям магазин е 17 лева (8.69 евро) без ДДС. Именно от тази цена се водеха общинските съветници, когато през ноември 2025 година решиха търгът да започва със 7 лева по-малко, защото става дума за помещения в сутерена, а и за по-голяма площ.

Местният парламент трябва да открие и процедура за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Кюстендил с мандат 2026-2030 година. Според проекторешението документите за кандидатстване ще се подават в деловодството на Общински съвет – Дупница до 23 февруари (включително). За провеждане на процедурата ще бъде създадена временна комисия от петима членове. Тя ще провери подадените документи, ще изготви списък на допуснатите кандидати и проведе публично изслушване. Списъкът с кандидатите заедно с техните автобиографии и мотивационни писма ще бъдат публикувани на интернет страницата на община Дупница най-малко 14 дни преди изслушването. След неговото приключване комисията ще внесе доклад в деловодството на местния парламент и предложение за определение за определянето на съдебния състав. Предложено е срокът за приключването работата на комисията да бъде 18 март.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ



