Община Дупница стартира номинациите за „Личност на годината“

Община Дупница приема номинации за “Личност на годината 2025”. Отличието се връчва в 10 категории – здравеопазване, образование, “Младежки пример”, спорт, социални дейности, култура, дарителство, предприемачество, “И ние сме дали нещо на света” и “Смело сърце”.

Гражданите могат да подават своите предложения на електронната поща на Общината и на тел.0701/5-92-38. Те трябва да съобщят името на посочената личност и кратки мотиви. Срокът е до 12 декември, а церемонията по награждаването ще се проведе на 19 декември.

БНР