Община Дупница с награда „ПроКултура“ 2025 за Арт Портала

Община Дупница и Арт Портал спечелиха националната награда „ПроKултура“ 2025 в категория „Община“, присъждана ежегодно от Българската асоциация на работодателите е областта на културата (БАРОК) и Гражданско общество. Призът е за принос към разширяването на достъпа на младите хора до култура и е присъден на кметството за създаването на въпросния Арт Портал. Там дупнишките деца и младежи творят и се обединяват в различни клубове по интереси.

Наградата беше връчена на официална церемония в конферентната зала „Яйцето“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

От името на община Дупница отличието получи зам.-кметът Валентина Караганова, заедно с ръководителите на школата Арт Портал – Десислава Кузманова и Августина Георгиева.

„Това е нашата отворена врата към културата, изкуството и творчеството. Получих наградата с голямо вълнение, признание към БАРОК и най-вече с отговорност. Тук е мястото да благодаря на двете прекрасни дами Десислава Кузманова и Августина Георгиева за това, че инициативата ни вече е факт и извървяхме трудния път по създаването на Арт Портала. Работим по нея и се опитваме да я надградим. Благодаря и на всички деца, които се включиха и на техните родители, които ни се довериха, тази награда е за всички тях“, коментира заместник-кметът по култура, образование и социални дейности Валентина Караганова.

Отляво надясно: Десислава Кузманова, заместник-кметът Валентина Караганова и Августина Георгиева



Момент от връчването на наградата по време на церемонията









Преподавателките Десислава Кузманова и Августина Георгиева подчертаха каква радост е за тях работата с децата. В момента те и малчуганите работят по специален мюзикъл, посветен на Коледа. Той ще бъде поставен по време на зимната ваканция, като в момента се уточнява датата. Стремежът на преподавателите е да избягат от тривиалните постановки, свързани с Коледните празници и да представят на дупничани нещо по-различно.



Димитър Икономов



