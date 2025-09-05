Община Кочериново отбелязва тържествено Деня на Съединението

На 6 септември 2025 г., от 11:30 часа, на Централния площад пред сградата на общинска администрация Кочериново, ще се състои тържествено честване по повод 140 години от Съединението на България.

Събитието ще се проведе със специалното участие на военнослужещи от 3-то Бригадно командване, деца от Рецитаторска група към Народно читалище „Пробуда – 1919“ – гр. Кочериново, както и деца от НЧ „Възраждане – 2001“ – с. Бараково.

По време на церемонията ще бъде организиран тържествен ритуал по издигане на националното знаме на Република България, както и поднасяне на венци и цветя в знак на признателност към историческия акт на Съединението.

Община Кочериново кани жителите и гостите на града да се присъединят към честването и да отдадат почит към делото на българските възрожденци и борци за национално обединение.





